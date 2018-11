La tensió amenaça amb “degradar” el Parlament

“Els faig una crida a no degradar aquesta institució, va per tots”. Roger Torrent va triar aquestes paraules ahir per sortir al pas de l’intercanvi de desqualificacions entre grups que aquesta setmana ha caracteritzat el ple del Parlament. En la que havia de ser la legislatura de la distensió després que la tardor del 2017 s’arribés a moments de tibantor màxima -sobretot pels plens del 6 i 7 de setembre i la DUI-, les pujades de to a banda i banda de l’hemicicle estan lluny de desaparèixer, i no només per l’actitud bel·ligerant que freqüenta Ciutadans amb l’independentisme. Ahir va arribar al punt culminant quan Carlos Carrizosa va convidar Ruben Wagensberg a dir-li “al carrer” que era un feixista, com l’havia titllat el diputat d’ERC. Va ser un dels tres moments de tensió en un ple que va acabar amb JxCat, Cs i el PSC demanant per escrit al president de la cambra que prengui mesures.

El denominador comú en els casos de tensió és l’existència de presos polítics i exiliats, però el clima s’ha enrarit encara més a mesura que s’acosta el judici contra els líders del Procés al Tribunal Suprem. La presentació dels escrits d’acusació de la Fiscalia va provocar una onada d’indignació al camp sobiranista que no va comptar amb la solidaritat de l’espectre unionista, tampoc del PSC. Dimecres Quim Torra i el socialista Miquel Iceta van iniciar una batalla dialèctica quan el cap de l’executiu va fer saber als socialistes que havien perdut una “oportunitat d’or per humanitzar-se”. “El seu cinisme regalima per l’escala noble del Parlament”, li va etzibar Torra al líder del PSC, un comentari que va indignar la bancada socialista. La discussió venia perquè Iceta li va retreure el no retorn de les pagues extres del 2013 i 2014 als treballadors públics. “Pregunti-l’hi a la ministra Batet”, va dir Torra. “¿Vostè creu que és la resposta que ha de donar? Ara entenc per què no ens vol respondre, perquè no en sap”, li va replicar el líder socialista. Més tard, el portaveu adjunt de JxCat, Albert Batet, va assegurar que els exdirigents Joan Reventós i Josep Pallach se’n farien creus de la “falta d’humanitat” dels actuals líders socialistes amb la situació de repressió. El desencontre va portar JxCat a presentar una queixa -avançada per l’agència Efe- a Torrent recriminant l’actitud d’Iceta i ahir el PSC va fer el mateix pas i va sol·licitar al president de la cambra que traslladi el codi de conducta dels diputats als portaveus que van proferir expressions “intolerables” contra els seus representants.

Cs, el tercer en discòrdia

Molest, Iceta va recordar que el seu partit ha manifestat en diverses ocasions que no veuen el delicte de rebel·lió i que consideren desproporcionada la presó preventiva. “Estem fent tant com vostès perquè tot acabi bé”, deia el líder socialista des del faristol. En canvi, l’interès de Cs, que també va presentar un escrit de queixa, és que es “faci justícia”, apunten a l’ARA fonts de la formació taronja, que denuncien un “concert estratègic” dels partits republicans per “fer creure que l’oposició és conflictiva”.

De fet, ahir el vicepresident primer de la mesa del Parlament, Josep Costa, va posar més llenya al foc i va admetre que “s’han perdut les formes i la cortesia parlamentària”, per bé que va responsabilitzar-ne Cs. “Ni el PP s’havia comportat així abans”, va subratllar Costa en una piulada, apuntant no es pot permetre que el codi de conducta “quedi en paper mullat”, fent referència -irònicament- a la recepta del PSC per a JxCat. Les paraules de Costa no van passar inadvertides al seu col·lega a la mesa José María Espejo-Saavedra, que li va fer constar que Cs “no acceptarà sermons” de qui “insulta sense pudor”.

Seguint l’exemple de JxCat i el PSC, el partit presidit per Inés Arrimadas també va optar per la via d’adreçar-se a Torrent i enumerar-li les intervencions “vergonyoses” dels independentistes. “Garanteixi que aquestes pràctiques deshumanitzants no es tornin a repetir amb total impunitat”, va demanar Cs, després d’un ple en què Carrizosa va tornar a ser protagonista -ja ho va ser setmanes enrere amb la retirada de llaços grocs dels escons del Govern- per una enganxada amb el diputat d’ERC Ruben Wagensberg.

Tot i que diversos partits s’han queixat que Cs amenaça amb querelles quan a la mesa es tramiten iniciatives relacionades amb el Procés, fonts del partit taronja sostenen que “en general hi ha bon tracte” als passadissos. No és així a l’hemicicle, on ahir Torrent va plantejar als diputats si volen continuar amb aquesta línia de “ faltar-se al respecte”. “No només a vostès mateixos, sinó al conjunt de la ciutadania”.