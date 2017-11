El vot per correu en territori espanyol per a les eleccions s'amplia fins al 18 de desembre

La Junta Electoral Central (JEC) ha decidit ampliar el vot per correu postal en territori nacional fins al 18 de desembre, tres dies abans que els ciutadans catalans puguin anar presencialment a les urnes a dipositar el seu vot en les eleccions al Parlament convocades pel govern espanyol. Així ho va decidir la JEC en la seva última reunió, com a resposta a una sol·licitud del ministeri de Defensa que demanava ampliar el termini perquè el personal militar embarcat en bucs de l'exèrcit o que es trobin fora de territori espanyol tinguin més temps per participar en les eleccions. L'òrgan que vetlla pel bon funcionament de la convocatòria electoral ha acceptat aquesta petició i ha decidit donar una setmana més perquè tots els electors que vulguin votar per correu postal ho puguin fer.

Rebuig a la "censura prèvia"

D'altra banda, la JEC també ha confirmat el seu rebuig al recurs que el PP va presentar contra la retransmissió de TV3 de la manifestació per l'alliberament dels presos polítics i contrària a l'article 155, que va tenir lloc el passat 11 de novembre a Barcelona. El partit liderat per Xavier García Albiol va demanar a la Junta Electoral de Barcelona que impedís que la televisió pública emetés aquesta protesta. Ja aleshores l'organisme provincial es va oposar a la petició dels populars i la JEC ha confirmat la decisió presa. Considera que no és possible fer "censura prèvia" d'una mobilització que té rellevància pública i addueix que no es tractava de cap acte de campanya electoral.

A més, la JEC ha rebutjat un recurs del PSC contra una candidatura que porta per nom Units i Socialistes+ per la democràcia, que segons el partit de Miquel Iceta, portava a la confusió els electors. En la seva resolució, la JEC indica que el terme 'socialistes' forma part del patrimoni lingüístic i terminològic comunament utilitzat per nombroses formacions polítiques, no únicament el PSOE o el PSC. De fet, al Registre de Partits Polítics hi figuren formalment inscrites més d'un centenar de formacions polítiques autodenominades 'socialistes', per la qual cosa per a la JEC "no té fonament" la tesi que la denominació de la coalició impugnada estigui usurpant una denominació exclusiva del PSC.