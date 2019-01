El Govern presentarà una denúncia per les detencions sense ordre judicial a Girona

Després de la jornada de detencions d'ahir a les comarques gironines, el Govern ha decidit interposar una denúncia contra la Policia Nacional per l'actuació policial "inacceptable" per veure si els fets poden ser constitutius d'un delicte de detenció il·legal. Fonts de Presidència han advertit que l'article 167 del Codi Penal castiga "tant el particular com el policia que faci una detenció fora dels casos que autoritza la llei".

"El dret a la llibertat és un dels fonamentals del nostre ordenament jurídic", han reiterat, ja que, més enllà de constar a la Constitució espanyola, "està expressament recollit en els textos de drets humans internacionals", com la Declaració Universal de Drets Humans (1948) o el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics (1966) que, d'altra banda, estan subscrits per l'estat espanyol.



Així mateix, la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, i el vicepresident, Pere Aragonès, demanaran explicacions a l'executiu espanyol per les detencions durant la reunió que mantindran a Madrid amb la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo. Detencions que, destaquen, "han afectat càrrecs públics i ciutadans i ciutadanes sense que hi hagi autorització judicial". De fet, segons ha confirmat la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, a Ràdio 4, aquest serà el primer punt que posaran sobre la taula Artadi i Aragonès durant la trobada amb Calvo.

La decisió del Govern arriba després d'una jornada de mobilitzacions que continua avui a la Universitat de Girona, on una trentena de persones han passat la nit en suport dels arrestats.