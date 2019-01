Una trentena de persones passen la nit a la Universitat de Girona per protestar contra les detencions

Després de la jornada de protestes d'ahir arreu del territori, la resposta ciutadana en contra de les detencions sense ordre judicial ha continuat a la Universitat de Girona (UdG). Més d'una trentena de persones han passat la nit al centre amb l'objectiu de protegir una estudiant que, suposadament, constaria en la llista de detinguts de la Policia Nacional pel tall de les vies del TGV l'1 d'octubre de l'any passat i que, per tant, podria sumar-se als setze detinguts d'aquest dimecres.

A hores d'ara, l'acció de resistència per impedir la seva detenció continua. De fet, entitats com el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) o la CUP han impulsat una "caputxinada" a la UdG. Des de les xarxes socials, el sindicat estudiantil ha comunicat la voluntat de celebrar un esmorzar popular a la Facultat d'Educació i Psicologia per després celebrar una assemblea que decidirà com s'organitzaran els estudiants de cara als pròxims dies.





⏩ Quan la repressió és un fet, la lluita és la nostra única opció. Organitzem-nos!✊



⏰ 10:00h

📍Pati FEP

📆 Avui 17 de gener #caputxinadaUDG pic.twitter.com/2M8rGF7ktp — SEPC UdG (@SepcUdG) 17 de enero de 2019

Durant la jornada d'ahir, els col·lectius afectats per la macrooperació policial van cridar a la mobilització i més de dues-centes persones es van concentrar davant la comissaria de Girona per mostrar el seu rebuig a les detencions. Les protestes, però, es van allargar tot el dia i van acabar al vespre amb una concentració que va aplegar milers de manifestants a la plaça 1 d'Octubre de Girona.



A Barcelona, centenars de persones van concentrar-se davant la Prefectura de la Policia Nacional, a la Via Laietana, i van ocupar els vies de l'Estació de França. Totes les concentracions van acabar sense incidents.

Agents de paisà de la policia espanyola van efectuar fins a setze detencions sense ordre judicial per un delicte de desordres públic. Dos dels detinguts són els alcaldes de la CUP Dani Cornellà (Celrà) i Ignasi Sabater (Verges). Aquest últim, així com dues persones més, va assegurar que no va participar en la protesta que els CDR van fer l'1 d'octubre passat amb motiu del primer aniversari del referèndum. Tots els detinguts van sortir en llibertat amb càrrecs i pendents de citació judicial.