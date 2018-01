El tresorer del PP que va succeir Bárcenas lamenta "alguns casos" de corrupció que "sembla evident" que es van produir

José Manuel Romay Beccaría, president del Consell d'Estat i tresorer del PP entre els anys 2010 i 2012, ha lamentat "alguns casos" de corrupció al partit que "sembla evident que es van poder produir" en etapes anteriors a la seva arribada. Romay Beccaría va succeir Luís Bárcenas al capdavant de la gestió comptable del PP.

Ell mateix ha fet aquestes declaracions als passadissos del Congrés, moments abans de comparèixer a la comissió d'estudi per a la modernització del model autonòmic. Preguntat pels casos de corrupció que esquitxen el partit presidit per Mariano Rajoy, que aquests dies es veu immers en el judici de la trama valenciana de la Gürtel, ha deixat clar que durant la seva època com a tresorer del PP no es va produir cap actuació "incorrecta", fet que ha valorat com a "satisfactori".