El tribunal que va avaluar el màster de Cifuentes no es va reunir mai

El tribunal que va avaluar el treball final de màster (TFM) de Cristina Cifuentes i que el va puntuar amb un notable no va existir segons avança avui 'El Confidencial'. Les tres professores que en teoria es van encarregar de posar nota al projecte de final de curs de la presidenta de Madrid no es van reunir mai per examinar-la. Ni el 2 de juliol del 2012, com figura en l'acta de la Universitat Rei Joan Carles (URJC) que va difondre en un primer moment Cifuentes, ni cap altre dia. Segons fonts de l'Institut de Dret Públic (IDP) del centre universitari, responsable de la titulació, alguna d'aquestes professores ni tan sols ha examinat mai la dirigent del PP, ni en el TFM ni en altres assignatures.

Aquest mateix mitjà ja va revelar ahir dimecres que les firmes de dues de les tres professores que, segons el document, van formar part del tribunal que va examinar la presidenta regional el 2012, havien sigut falsificades. Es tracta de les rúbriques de la professora Alicia López de los Mozos, presidenta del jurat segons l'acta, i de la també docent Clara Souto, suposada vocal. La signatura de la tercera component del tribunal, la professora Cecilia Rosado, a la qual s'atribueix el paper de secretària, s'està investigant.

Paral·lelament, 'eldiario.es' publica aquest dijous que el primer màster que va cursar Cifuentes era oficialment un curs superior d'administració pública i no un màster en administració pública i direcció d'empreses com figurava en el currículum de la presidenta madrilenya. Amb aquest afegit hauria adornat la màxima dirigent del PP a Madrid aquest primer màster que va realitzar entre el 1999 i el 2000 a l'Institut Universitari d'Investigació Ortega i Gasset i que va ser previ al que va cursar a la Universitat Rei Joan Carles que, tal com va avançar 'eldiario.es', va aprovar amb notes falsificades.

Cifuentes va comparèixer ahir davant l'Assemblea de Madrid per explicar la seva versió sobre el màster presumptament falsificat a petició de Podem i el PSOE. Després de denunciar que la seva compareixença es produïa en un "clar frau de llei parlamentari", perquè no hi ha cap article del reglament que l'obligui a comparèixer, Cifuentes va defensar-se a capa i espasa: "Ni el meu currículum ni les meves qualificacions han sigut falsificades ni falsejades", va afirmar Cifuentes, que va dir que no s'ha incomplert el pacte de govern amb Ciutadans, que obliga a dimitir en cas que hi hagi currículums falsificats. "El títol és perfectament real i legal", va continuar la presidenta, que va mostrar diversos documents que, segons ella, donen fe d'aquesta legalitat.

La majoria d'aquests documents ja es van aportar i diversos mitjans els van posar en dubte. La presidenta no ha mostrat encara el treball final de màster, que segons 'eldiario.es' no va arribar a fer mai. Les explicacions no van convèncer l'oposició, i el PSOE, amb el suport de Podem, va anunciar que presentaria una moció de censura contra la presidenta madrilenya.