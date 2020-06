Primer judici pels aldarulls postsentència del Procés: dos joves s'enfronten a nou anys de presó per tirar pedres

Durant la primera setmana de protestes després de la sentència del Procés, més de 200 persones van ser detingudes per la seva presumpta relació amb els aldarulls en aquelles mobilitzacions. Una cinquantena van acabar preventivament a la presó, entre els quals dos joves de 18 i 19 anys que, juntament amb un tercer arrestat, fa més de vuit mesos que són a la presó de Puig de les Basses. Aquest dimarts els han començat a jutjar a l'Audiència de Girona. La Fiscalia els demana nou anys de presó i la Generalitat tres i mig, per tirar pedres contra una furgoneta dels Mossos i lesionar dos agents el 17 d'octubre a la matinada a Girona. Durant el seu interrogatori, els dos joves han assegurat que no van participar en les mobilitzacions ni en cap dels aldarulls posteriors i que s'hi van trobar al mig.

"Soc d'origen estranger, el blanc perfecte quan la policia està enfadada", ha dit un dels acusats durant el seu interrogatori al judici, recollit per l'agència ACN. "¿Vostès van estar en algun moment davant de la comissaria de la Policia Nacional?", "Vostès van estar participant en algun moment en alguna manifestació?", "En algun moment es van enfrontar a la policia?", "En algun moment va tirar alguna pedra contra una furgoneta de la policia?", "Vostè o el seu amic anaven encaputxats aquella nit?", ha preguntat l'advocat dels acusats, Benet Salellas, al primer dels processats, que ha contestat insistentment que no. Segons els joves, la policia només els va trobar el moneder, les claus i el mòbil quan els va escorcollar.

En la sessió també han declarat els dos mossos que van patir lesions després que les pedres impactessin al vidre de la furgoneta, i els guàrdies urbans que van identificar els dos joves. De tots els agents, només un ha assegurat que va identificar els acusats per la seva cara i dos més per la roba que portaven, tot i que els joves han negat portar un jersei amb caputxa la nit dels fets.

El risc de fuga ha sigut un dels arguments fins ara per mantenir els acusats a la presó. A preguntes de Salellas, els joves han insistit que no tenen intenció de marxar a l'estranger si els deixen en llibertat. El seu advocat també ha insistit que durant el procés d'investigació els processats no van comptar amb les garanties suficients, perquè no van disposar d'intèrpret. Abans de començar el judici, un centenar de persones s'han concentrat davant del Palau de Justícia de Girona en suport als acusats per demanar la seva absolució. Tant des de la plataforma que els dona suport com des d'Òmnium, l'ANC i la CUP han assegurat que la seva detenció va ser "injustificada i arbitrària".