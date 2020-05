El TSJC avala les manifestacions de Vox contra el govern espanyol d'aquest dissabte a Catalunya

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat llum verda a les quatre manifestacions que la formació ultra Vox havia convocat per aquest dissabte a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, en contra del govern espanyol. El ministeri de l'Interior havia denegat l'autorització per la celebració de les quatre mobilitzacions però Vox ho va recórrer davant del TSJC. Després de celebrar quatre judicis de manera urgent avui, les sales contencioses segona i tercera de l'alt tribunal han donat la raó a la formació ultra i avalen les convocatòries. L'única condició que hi posen és que comencin a partir de les 11.30 del matí i no vagin més enllà de les 12.30 hores.

Durant el judici, la Fiscalia s'ha posicionat al costat de les peticions de la formació ultra, a qui el ministeri de l'Interior dirigit per Fernando Grande-Marlaska havia denegat l'autorització per celebrar les quatre mobilitzacions esgrimint la declaració de l'estat d'alarma i argumentant que podia comportar un risc per la salut pública. Però el tribunal català considera que les manifestacions amb vehicles que ha organitzat el partit ultra no tenen perquè generar "perjudicis significatius per a la vida o la salut de les persones".

En les seves resolucions, els magistrats del TSJC argumenten que la prohibició del ministeri no és "proporcionada". A diferència del que va passar amb les manifestacions de l'1 de maig, -que el Tribunal Constitucional va vetar perquè Espanya es trobava encara en confinament-, el tribunal recorda que ara ja fa temps que s'ha començat la desescalada i, per tant, entén que els riscos per a la població son inferiors a fa 21 dies, tant si els municipis es troben en fase 0 com si ja estan a la fase 1 d'aquest desconfinament. "Trobant-nos a les portes de la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma, cal constatar que la pandèmia ha remès considerablement, presentant, doncs, la situació sanitària, un escenari sensiblement millor que l'analitzat pel Tribunal Constitucional", té en compte el TSJC.

Segons els magistrats, amb l'escenari actual "no sembla que sigui de rebut" prohibir una manifestació en cotxe "quan resulta que, de normal, les persones poden passejar per la ciutat durant franges horàries generoses, sense límit numèric, sota l'única condició de fer-ho mantenint les distàncies i amb mascareta".

A més, els magistrats asseguren que el govern central no pot basar-se en la declaració de l'estat d'alarma per prohibir una manifestació. "D'aquest últim se'n poden derivar certes limitacions a la circulació o al manteniment de les persones i els vehicles a la via pública, però no accions de prohibició o alteració de l'itinerari fonamentats en la declaració de l'estat d'emergència", assegura el TSJC.

Autoritzada pel ministeri

Mentrestant, el ministeri de l'Interior ha avalat una altra manifestació de la Plataforma 3 d'Octubre dissabte a la plaça Sant Jaume de Barcelona, "a condició que" es prenguin mesures de seguretat sanitàries. Els convocants critiquen "un estat d'excepció encobert d'estat d'alarma" i demanen que la situació no serveixi per vulnerar drets fonamentals.

Després d'un primer rebuig a la convocatòria, el sindicat IAC va ampliar l'explicació de les mesures de seguretat per a la manifestació en una nova comunicació al ministeri, que la va avalar dijous. La plataforma preveu manifestar-se entre les 12.00 i les 13.30 hores de dissabte amb una participació màxima de 50 persones.