La ultradreta de Vox omple Vistalegre amb un discurs contra la immigració, les autonomies i el feminisme

El Palacio de Vistalegre de Madrid, amb capacitat per a 10.000, persones se li ha quedat petit aquest diumenge a la formació ultradretana Vox. Les banderes espanyoles han omplert de gom a gom l’antiga plaça de toros, escenari dels actes centrals de campanya de Podem, i abans territori socialista, centre neuràlgic del barri obrer de Carabanchel, i antic feu de les esquerres, que ara Vox reclama com a insígnia d’un moviment ultranacionalista espanyol i d’extrema dreta que aspira a convertir-se en ‘mainstream’ amb un discurs antiimigració, centralitzador que està crescut per les enquestes favorables i per la resposta a l’independentisme català, que el partit està protagonitzant al carrer i al Suprem, on exerceix d’acusació popular.

Centenars de persones s’han quedat a les portes de la plaça, i els impulsors del partit, Santiago Abascal i Javier Ortega Smith han aprofitat per donar-se un bany de masses, davant d’una munió de banderes espanyoles portades per un públic heterogeni, amb una gran presència de joves, entregat als ‘vivas’ a Espanya i a les xiulades als independentistes, encoratjades des de l’organització, amb imatges dels dirigents catalans.

La formació ha vist en els últims mesos com diverses enquestes apunten a la seva entrada al Congrés dels Diputats, amb escons, entre altres, a Madrid. L’acte d’aquest diumenge pretenia ser l’impuls definitiu a aquesta tendència alcista, i ha servit per demanar a Pedro Sánchez que convoqui ja eleccions. A més, la formació ultradretana ha presentat un paquet de 100 mesures que formaran la base de les seves propostes electorals, encapçalades per la supressió immediata de l’autonomia catalana, la posterior eliminació de les comunitats autònomes, la il·legalització dels partits independentistes o l’eliminació de les subvencions a partits polítics i sindicats.

Entre les mesures proposades s’inclou la deportació de tots els immigrants irregulars que hi hagi a l’Estat, la supressió de la llei de violència de gènere, el reconeixement de la “família natural”, la supressió de la llei dememòria històric o l’aprovació d’un nou pla hidrològic nacional.

”Benvinguts a la resistència”, ha dit el secretari general de Vox, Javier Ortega, per arrencar el seu míting. Rebut amb crits de “President”, Ortega ha presentat Espanya com una nació “amenaçada” pels seus “enemics”, que són, ha dit, els que busquen acabar amb la seva unitat i s’ha compromès a posar “els espanyols primer”. Amb un to abraonat, Ortega, cara visible de Vox al Suprem, ha apel·lat en el seu discurs al ciutadà espanyol mitjà, en una mostra de la seva voluntat de convertir el partit en majoritari, i amb referències directes des dels autònoms fins als joves que han hagut d’emigrar.

Santiago Abascal, president de la formació ha afirmat que està “molt sol” entre els partits, però “cada dia més acompanyats entre els espanyols”, per això, ha pronosticat que aviat tindran representació al Congrés. I ha explicat que Espanya viu una “hora dels covards i dels traïdors”, que ha representat en un “govern que cavalca sobre l’indepnedentisme“. Són, segons ell, els representants d’una Espanya “morta”, en contraposició a l’Espanya “viva” que representa Vox i que té “el seu rei”, Felip VI, vitorejat a l’acte.

Abascal ha fet un discurs en el qual ha recordat com “Iglesias i Torra” el diuen “fatxes”: “Els seus insults ens els posem al pit..

De la seva banda, el fundador de la formació, José Antonio Ortega Lara, ha fet una crida a consolidar-se a tot l’Estat amb “propostes originals i arriscades”, per conformar la “resistència” -ha insistit en el terme-, davant “de l’estratègia planificada per liquidar la nostra nació”. Ortega Lara ha afirmat que Vox és un “instrument al servei d’Espanya”, i “contra els colpistes, els separatistes, els terroristes i els traïdors”. I ha fet una promesa als que estan des del principi amb el projecte de la formació, de no desviar-se “ni un mil·límetre” dels seus valors originals.

La líder de la formació a Madrid, Rocío Monasterio, ha estat l’encarregada d’obrir els parlaments. En el seu discurs, precedit per la cançó ‘Puigdemont te vamos a meter en prisión’ que un col·lectiu de jutges andalusos van cantar pels volts de l’1-O, ha tingut paraules de crítica per a tots els partits, i ha enviat missatges contra la “immigració il·legal”, “els colpistes” o “les elits polítiques extractives”. Monasterio ha demanat “mantenir l’estat del benestar per als espanyols”, i això és, segons ella, “incompatible amb les polítiques irresponsables de fronteres”.