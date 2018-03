La via Tardà ja funciona en una trentena de municipis

La crida del diputat d’ERC Joan Tardà a convergir amb els comuns i el PSC, feta aquest diumenge en un article a El Periódico, no ha passat desapercebuda en ple debat sobre el rumb que ha de prendre el full de ruta independentista. Els elogis d’aquells que valoren la mà estesa d’ERC -tant comuns com socialistes van agrair aquest dilluns l’article- han topat amb les crítiques dels que, com la CUP, no entendrien aliances amb partits que no persegueixen l’objectiu de la República i que, en el cas del PSC, han donat suport al 155. La realitat, però, és que els pactes entre ERC, el PSC i les diverses marques electorals al voltant dels comuns són habituals a nivell municipal i, en aquests moments, sustenten una trentena d’alcaldies dels republicans arreu del territori. En cinc d’aquests casos -Arenys de Mar, Canet de Mar, Martorelles, Montgat i Santa Cristina d’Aro-, les tres forces polítiques són al govern local.

El posicionament dels diferents partits davant l’1-O i el 155 va passar factura a aquest tipus d’aliances, i el PSC va ser el principal afectat en el trencament de diversos pactes municipals. El suport a la repressió o la intervenció de l’autonomia va portar els socialistes a ser expulsats de governs o a quedar-se en minoria després que forces independentistes trenquessin els acords establerts. Malgrat la trencadissa, però, el PSC forma part encara de fins a divuit governs locals en municipis on ERC té l’alcaldia, com Begur, Solsona, Cambrils o Torredembarra. I a l’inrevés: gràcies al suport d’ERC, el PSC manté l’alcaldia en 8 municipis, com Castelldefels, la Roca del Vallès o Sant Just Desvern. Els comuns, per la seva banda, donen suport a una quinzena d’alcaldies republicanes -com Sant Andreu de Llavaneres i la Bisbal de l’Empordà-, i ERC torna el favor en municipis com Montcada i Reixac.

Canvi de discurs

¿Però serien possibles a escala nacional, aquest tipus d’aliances? Tant PSC com Catalunya en Comú-Podem veuen amb bons ulls la crida de Tardà, si bé els dos partits van deixar clar ahir que no podrien pactar amb ERC si no abandonés la via unilateral. Els republicans, per la seva banda, van definir les paraules de Tardà de “junquerisme pur”, defensant la seva voluntat de parlar amb tothom. Uns mesos enrere, però, la predisposició -almenys a nivell discursiu- d’ERC a aquests pactes no era la mateixa. En la campanya del 21-D, els republicans van carregar durament contra el PSC: “Els socialistes amb qui nosaltres volíem pactar ja són en aquesta candidatura”, va arribar a dir Marta Rovira. I la consigna era clara respecte als comuns: votar-los a ells significava ajudar Rajoy a acabar amb l’independentisme.

Guanyem Badalona en Comú vol sumar ERC i ICV-EUiA el 2019

El govern d’esquerres que va aconseguir fer fora Xavier García Albiol de l’alcaldia de Badalona vol allargar el seu mandat amb una fórmula que li garanteixi l’èxit electoral. La plataforma Guanyem Badalona en Comú, integrada pels comuns i la CUP, proposa presentar-se a les eleccions municipals del 2019 en coalició amb la resta de forces que són al govern municipal: Esquerra i ICV-EUiA. A més, volen que l’alcaldessa, Dolors Sabater, opti a la reelecció. L’objectiu seria bastir un front ampli que treballi la “radicalitat democràtica, la justícia social i un procés constituent republicà”.