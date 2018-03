El vicefiscal general de Schleswig-Holstein: "La decisió no arribarà abans de Pasqua"

Després que la policia alemanya detingués el president Carles Puigdemont a la frontera entre Dinamarca i Alemanya, el focus està posat en Ralph Döpper, el vicefiscal general de l'estat federal de Schleswig-Holstein, territori on es troba el president. A més d'haver d'ordenat la detenció de Carles Puigdemont, la fiscalia d'aquest estat federal té també la potestat de demanar o no la presó preventiva del president i, sobretot, serà l'encarregada de decidir quan es durà a terme l'extradició. "En els pròxims dies, o fins i tot setmanes, la fiscalia examinarà de forma minuciosa si l'euroordre de detenció ens permet sol·licitar presó preventiva per a Puigdemont", ha assegurat Döpper a l'ARA.



A banda, el vicefiscal també ha confirmat que la decisió d'extradir Puigdemont -una potestat que té l'Audiència Territorial de Schleswig-Holstein- no és una qüestió que "s'hagi de resoldre en pocs dies". De fet, Döpper afirma que la decisió no arribarà abans de diumenge de Pasqua i que, en cas que s'aprovés l'extradició sol·licitada pel magistrat Pablo Llarena, podrien arribar a passar dos mesos fins que Carles Puigdemont trepitgés territori espanyol.



En resposta a una pregunta sobre un possible comunicat de la fiscalia aquesta mateixa tarda pel que fa a la situació de Carles Puigdemont, Döpper ha manifestat que no el faran públic, ja que aquesta "és una decisió judicial" i que és "l'Audiència Territorial qui publicarà la corresponent nota de premsa" en relació amb el futur del president. Així doncs, Döpper ha establert la separació de funcions entre els dos cossos judicials i ha volgut deixar clara l'autonomia de la fiscalia: "Nosaltres decidim aquí d'acord amb la justícia".