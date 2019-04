El vicepresident de la Comissió Europea, a Alfred Bosch: "Els drets humans estan plenament respectats a Espanya"

La intervenció del conseller d'Exteriors, Alfred Bosch, aquest matí al comitè de les regions de la Unió Europea, i la posterior rèplica del vicepresident de la Comissió Europea, Frans Timmermans, han respost al mateix patró viscut els últims mesos en qualsevol interpel·lació de la qüestió catalana a la Unió Europea: el representant del Govern ha denunciat la repressió i el dirigent europeu ha defensat Espanya com un estat de dret.

Timmermans ha respost conjuntament a les intervencions dels diferents representants regionals en un debat centrat, precisament, en el respecte dels drets fonamentals a la UE. "Espanya és un estat democràtic on els drets humans estan plenament respectats", li ha dit a Bosch, que havia centrat la seva intervenció en reiterar que la policia espanyola va "pegar a votants pacífics l'1 d'Octubre" i en l'existència de presos polítics. "Compartim valors fonamentals, sisplau, poseu-vos al nostre lloc", ha demanat el conseller d'Exteriors.

El vicepresident de la Comissió ha estat inflexible: "Si teniu un problema amb la Constitució espanyola teniu dret a canviar-la, però és una democràcia basada en l'imperi de la llei, no teniu dret a saltar-vos-la". Sobre el judici, ha insistit que Europa "no pot intervenir en decisions preses" pel magistrat, i ha recomanat "diàleg dins la llei i dins la Constitució espanyola" per solucionar el Procés.