Ciutadans també situa el vicepresident segon del Parlament a les llistes al Congrés

Continua la fuga de dirigents catalans de Ciutadans al Congrés. Després del nomenament d'Inés Arrimadas com a cap de llista per Barcelona el 28-A, la formació taronja ha anunciat aquest dimarts que també formarà part de la candidatura al Congrés el vicepresident segon del Parlament, José María Espejo-Saavedra. En concret, serà el número 4 per Barcelona.

A més del vicepresident del Parlament, també formaran part de la candidatura la mateixa Arrimadas, el ja diputat al Congrés Toni Roldán –que repetirà com a número dos de la llista–, el secretari de comunicació del partit i fins fa poc diputat al Parlament Fernando de Páramo i, en cinquena posició, la regidora de Ciutadans a l'Ajuntament Carina Mejías.

El pas d'Espejo-Saavedra suposa que, en cas que Ciutadans obtingui 4 diputats per Barcelona i hagi d'agafar l'acta de diputat al Congrés, hauria de deixar la vicepresidència segona del Parlament, i la formació taronja hauria de buscar un relleu per a ell.

Espejo-Saavedra ja formava part de la mesa del Parlament la legislatura passada, un període tens en què va protagonitzar alguns enfrontaments amb l'aleshores presidenta, Carme Forcadell, per les decisions relacionades amb el Procés. El seu punt culminant d'aquestes desavinences es va viure en els plens del 6 i 7 de setembre, en què es van aprovar al llei del referèndum i la de transitorietat jurídica.

De fet, el dirigent de Cs va comparèixer com a testimoni al Tribunal Suprem per donar la seva versió sobre els fets succeïts al Parlament durant el Procés.