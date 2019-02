Una vicepresidenta de l'Eurocambra qüestiona els motius per prohibir la conferència de Torra i Puigdemont

La vicepresidenta del Parlament Europeu Heidi Hautala ha dit que veu com una excusa que el president l'Eurocambra hagi al·legat a motius de seguretat per prohibir la conferència que el president Quim Torra i el seu predecessor Carles Puigdemont havien de fer a la cambra de Brussel·les el pròxim dilluns.

A través del seu compte de Twitter, l'exministra finlandesa de Desenvolupament i membre del grup dels verds, ha piulat: "sembla que els eurodiputats de França, Itàlia i Espanya han pressionat políticament a Tajani per una cosa que s'han pres com una provocació abans de les eleccions espanyoles". "Tajani s'ha hagut d'inventar una sortida: la seguretat", ha afirmat tot condemnant que "no és gaire transparent".

En una altra piulada, Hautala ha detallat que la "pressió política" va venir d'eurodiputats espanyols del PP, el PSOE i Cs, que formen part dels grups EPP, S&D i l'ALDE.

Torra ha assegurat aquest dissabte que dilluns aniran a Brussel·les, tot i la prohibició del Parlament Europeu, per denunciar "una causa repressiva contra una idea que és la independència de Catalunya". Torra no ha concretat on faran la conferència però ha recordat que tenen "el mandat de fer la República" i que el seguiran "fins al final i amb totes les conseqüències"