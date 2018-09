O victòria o fracàs

La maledicció de Manuel Valls és que a les eleccions només pot guanyar -i fins i tot així difícilment governarà- o fracassar. No hi ha terme mitjà. D’aquí que el primer que ha fet és desmarcar-se de Cs per intentar pescar en les aigües del catalanisme d’ordre i moderat, aquell que tothom diu que existeix però que ningú encara no ha vist. Valls aspira a sumar vots contradictoris per poder guanyar. Necessita el votant unionista radical, sigui de Sarrià o de Nou Barris, a l’estil d’Arrimadas el 21-D, però també el de les classes mitjanes catalanistes de l’Eixample. El problema és que el seu perfil de fill de republicà exiliat no connecta amb els de l’“ A por ellos”, mentre que la companyia de Rivera repugna als catalanistes. Volent abraçar massa, se li poden escapar els vots d’entre les mans.