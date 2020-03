La jutge desestima el recurs de la Fiscalia i autoritza les sortides de Cuixart per anar a treballar

La jutge de vigilància penitenciària ha desestimat el recurs de la Fiscalia i ha autoritzat aplicar l'article 100.2 del reglament penitenciari al president d'Òmnium, Jordi Cuixart. La magistrada demana que se li faci arribar un informe de valoració "periòdica" de "l'evolució" de Cuixart per constatar que "es mantenen baixos els riscos de reincidència delictiva i de trencament de la condemna". Ara, la decisió de la magistrada encara pot ser recorreguda a l'Audiència de Barcelona, però de moment el president d'Òmnium podrà continuar sortint de dilluns a divendres per anar a treballar i fer voluntariat.

La magistrada recorda que l’aplicació del 100.2 es recull en el reglament penitenciari i que, per tant, "no es pot pretendre que la condemna penal s’estengui a una condemna de l’itinerari penitenciari de l’intern, obstaculitzant i impedint situacions de possibles autoritzacions de permisos ordinaris de sortida o d’altres beneficis penitenciaris i modificacions progressives de la seva classificació". Qüestions que, segons la jutge, "sembla oblidar" el ministeri públic. "Aquests impediments, sense una motivació suficient, serien contraris al nostre ordenament jurídic i, en especial, a la normativa penitenciària".

En l'escrit la magistrada també recorda que el Tribunal Suprem, en la seva sentència, "no imposa limitacions" en el compliment de la condemna dels presos i tampoc estableix un "pronòstic de perillositat en el condemnat". Així, recorda que el Suprem va desestimar la petició de la Fiscalia de "posar límits temporals a l’accés al tercer grau i limitar a priori l’itinerari penitenciari del penat", i ara sembla que vol intentar "defugir" el posicionament de l'alt tribunal i aconseguir en fase penitenciària el que havia rebutjat el Suprem.

Sobre l'expressió "Ho tornaria a fer" pronunciada per Jordi Cuixart durant el judici del Procés i el fet que la Fiscalia ho fes servir com a argument per oposar-se als seus permisos, la magistrada creu que aquesta frase és una "expressió d'un pensament ideològic/polític" i es remet a l'informe psicològic del centre penitenciari per explicar que no va més enllà. Així, explica que malgrat dir que "ho tornaria a fer", en cap moment "fa referència a un alçament tumultuari", sinó que es refereix a la "voluntat de continuar reivindicant el dret a decidir sobre la situació de Catalunya de forma pacífica i no violenta".

A més, la jutge recorda que aquest informe també constata que Cuixart "reconeix els fets delictius, però no està conforme amb la seva qualificació jurídica i no mostra penediment". Sobre aquesta última qüestió, però, la magistrada recorda el que són un "pensament i una decisió legítims, perquè la normativa penitenciària no imposa l'obligació al condemnat de penedir-se ni que es declari culpable i prescindeixi de la seva declaració d’innocència".