Una vuitantena de persones retiren llaços grocs de diverses poblacions de les comarques gironines

Una vuitantena de persones han retirat aquesta matinada llaços grocs de diverses poblacions de les comarques gironines. Amb l'objectiu de "netejar poblacions amb un alt índex de plàstic groc", s'han concentrat a les onze de la nit a Cabrera de Mar (Maresme), des d'on una vintena de cotxes s'han dirigit, primer, fins a la Bisbal d'Empordà (Baix Empordà). En aquesta població, vestits de blanc i la majoria amb la cara tapada, han tret els llaços que hi havia penjats a les baranes del riu Daró i a les Voltes en solidaritat amb els presos polítics i els exiliats. Després s'han dirigit fins a la Pera, on hi han arribat cap a les tres de la matinada, i han fet el mateix amb els centenars de llaços que hi havia a la carretera d'accés. L'objectiu dels organitzadors era continuar el recorregut fins a Platja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols.