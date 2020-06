La fúria del ministre-jutge

En una nota reservada amb data del diumenge 24 de maig, la directora general de la Guàrdia Civil, María Gámez, va proposar al secretari d'estat de Seguretat el cessament del coronel Diego Pérez de los Cobos com a cap de la Comandància de Madrid "per pèrdua de confiança d'aquesta direcció i de l'equip de direcció del ministeri de l'Interior per no haver informat del desenvolupament d'investigacions i actuacions de la Guàrdia Civil, en el marc operatiu i de policia judicial, amb finalitats de coneixement". El diumenge 24 de maig a la nit la directora va trucar al coronel per comunicar-li el seu cessament.

Com havíem informat, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, havia reaccionat internament amb fúria davant les filtracions de l'informe a un mitjà de comunicació, El Confidencial, el dimarts 22 de maig al matí, en què s'assenyalava Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, pel seu coneixement dels riscos del covid-19 abans dels esdeveniments multitudinaris celebrats el 8 de març.

La irritació de Marlaska, segons fonts consultades per l'ARA, el mateix 22 de maig, al conèixer les filtracions, tenia a veure amb el fet que el coronel havia informat la cúpula d'Interior que s'estava elaborant un informe per a la jutge Carmen Rodríguez-Medel però que aquest s'havia interromput per l'estat d'alarma. El ministre, al veure extractes de l'informe a la premsa, va prendre nota que Pérez de los Cobos no havia informat que l'activitat s'havia reprès i que l'informe s'havia aportat al jutjat 51 de Madrid.

El mitjà digital que va anticipar les informacions de l'informe el 22 de maig és el mateix que aquest dimarts ha publicat la nota reservada signada per la directora general, María Gámez, en la qual es proposava el cessament de Pérez de los Cobos.

La reacció del ministeri de l'Interior al conèixer la nota ha variat la versió original que Marlaska havia ofert sobre el cessament del coronel, és a dir, que es tractava d'una "reestructuració" de la cúpula decidida feia temps.

Ara Interior, davant la prova de càrrec de la nota, ha assenyalat, respecte al cessament de Pérez de los Cobos, que el coronel va informar a finals de març que la jutge Carmen Rodríguez-Medel havia encarregat una investigació sobre les manifestacions celebrades a Madrid durant la fase d'expansió del coronavirus a la unitat de policia judicial. El coronel, segons la nova versió, va informar dies més tard que "les actuacions quedaven paralitzades per l'estat d'alarma".

I el retret: Pérez de los Cobos no va informar els seus superiors que la investigació no s'havia suspès o que s'havia reprès.

Segons Interior, "es va incomplir el procediment de comunicació d'actuacions, només als efectes de coneixement, no respecte al contingut d'aquestes".

La versió d'Interior confirma el que l'ARA va avançar sobre les filtracions: "L'informe va ser objecte de filtracions abans d'arribar a les parts personades".

Aquesta versió, segons altres fonts judicials, coincideix en gran part amb la realitat. Després de propagar aquest relat, el ministre Grande-Marlaska va tornar al Senat a repetir que el cessament de Pérez de los Cobos es va deure a la "nova conformació d'equips", però va afegir que la destitució també tenia a veure amb la filtració de l'informe a El Confidencial tot just després de lliurar l'informe a la jutge el 21 de maig.

Fonts judicials assenyalen que la matusseria dels successius canvis de versió és cridanera perquè si una cosa ha de saber un jutge és que el canvi de versions resta credibilitat. I aquests canvis han deixat molt mal parat el govern i els ministres que defensen el ministre Grande-Marlaska.

Aquestes fonts assenyalen que la decisió de cessar Pérez de los Cobos va ser el resultat de la fúria de Grande-Marlaska per considerar que el coronel li havia ocultat informació que el deixava en evidència davant de Pedro Sánchez. És a dir, no tenia ni idea del que s'estava coent a la Guàrdia Civil.

"Com un nen, Grande-Marlaska ha hagut d'admetre el que ha passat quan la seva mentida ha quedat al descobert. I tot i això ha seguit mantenint al mateix temps la seva versió: que va cessar el coronel per conformar nous equips", va dir una font que coneix la seva actuació a l'Audiència Nacional.