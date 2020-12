Un de cada deu catalans ja tindria anticossos de coronavirus, segons l'estudi de seroprevalença

La quarta ronda de l'estudi de seroprevalença, elaborada entre el 16 i el 29 de novembre, indica que 4,7 milions d'espanyols s'haurien contagiat de coronavirus des que va començar la pandèmia. Ho ha anunciat la directora de l'Instituto Carlos III, Raquel Yotti, en roda de premsa aquest dimarts, en la qual ha explicat que s'ha detectat un 9,9% de presència d'anticossos. Per tant, una de cada deu persones s'hauria infectat. A Catalunya la xifra és un pèl superior: l'11,6%.

L'anàlisi d'aquesta nova tanda de tests a 51.409 persones, menys que en les tres rondes anteriors, apunta que la meitat dels positius s'haurien produït durant la primera onada de la malaltia, a la primavera, i l'altra meitat durant la segona, aquesta tardor. Fent la comparació amb els casos confirmats, aquestes dades apunten que durant la primera fase es detectaven un 10% dels casos reals i, en canvi, ara l'esforç diagnòstic està permetent localitzar un 60% dels casos totals.

Si la tercera ronda de l'estudi revelava que un 5,2% dels ciutadans havien generat anticossos, l'última deixa el percentatge en un 9,9%, comptant-hi les diferents etapes de l'estudi. Aquesta vegada el 7,1% de les persones a qui s'ha fet el test ràpid han donat positiu, de manera que hi ha un petit percentatge de ciutadans que en algun moment han passat la malaltia i que ara no s'ha reflectit a la prova que se'ls ha fet. Yotti ha puntualitzat que aquests tests són menys sensibles que els que es fan servir per diagnosticar la malaltia, com les PCR, que es tracten en laboratoris, i pròximament es farà el contrast de les dades actuals amb la informació que es pugui incorporar després. Això servirà per determinar si el decalatge es deu a l'eficàcia dels tests o bé a la durada de la immunitat.

De fet, segons la investigadora en immunologia de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) Carlota Dobaño ha explicat a l'ARA que si es fessin servir tècniques capaces de detectar tots els anticossos les dades serien molt diferents. "No em sobtaria que aplicant tècniques més sensibles que detecten més exposició al virus i amb més subclasses d'anticossos es detectés més prevalença", ha dit, de manera que hi podria haver una "infraestimació" de la població que té anticossos. Dobaño també ha alertat que un altre factor que podria afectar a la infraestimació de la població que té anticossos és que els contagiats que són asimptomàtics tenen menys anticossos i costen més de detectar.

Madrid, Sòria i Conca, les més infectades

Hi ha alguns llocs de l'Estat que se situen per sobre de la mitjana i un d'ells és Catalunya. L'11,6% dels catalans han tingut anticossos de covid-19, segons l'estudi de seroprevalença: el 12,4% a la província de Barcelona, l'11,4% a la de Girona, el 12,2% a la de Lleida i el 5,6% a la de Tarragona. En canvi, les Balears i el País Valencià se situen per sota de la mitjana amb un 6,3% i un 5,7%, respectivament. La comunitat autònoma amb les xifres més altes és la de Madrid, amb un 18,6%, igual que la província de Sòria. Una dècima per sobre, amb un 18,7%, se situa Conca. Segons Dobaño, aquestes dades "són un reflex" de la incidència de casos: "El que seria estrany és que no hi hagués diferències territorials. Per res és estrany que Madrid sigui la que té més prevalença, perquè era la que tenia més incidència de casos".

De tota manera, són xifres que queden lluny d'un escenari d'immunitat de grup que pugui propiciar una flexibilització de les mesures de control. Yotti ha advertit que, malgrat no haver-hi consens sobre el percentatge mínim per considerar que hi hagi immunitat de grup, seria necessari un 40% de persones amb anticossos. Amb tot, ha donat per fet que la superació de la pandèmia no arribarà per la immunitat de grup, sinó amb les vacunes.

L'estudi també mostra la taxa de seroconversió, és a dir, les persones que havien donat negatiu en les primeres onades i que ara han donat positiu. En aquesta quarta ronda ha sigut del 3,8%. La gran majoria d'aquests nous casos es donen en persones que a partir de l'estiu han conviscut amb positius confirmats i amb sospitosos. La quarta onada també mostra que els nivells d'anticossos tenen relació amb la quantitat de símptomes compatibles amb el covid-19: el 43% dels que van perdre l'olfacte en tenen. A més, les dades indiquen que el 30% dels infectats són asimptomàtics.