Manifestants increpen i expulsen la delegació de Ciutadans de la manifestació del 8-M a Madrid

Un grup de manifestants de l'acte del 8-M a Madrid ha increpat la delegació de Ciutadans, encapçalada per la líder del partit a Catalunya, Lorena Roldán, i la vicealcaldessa de Madrid, Begoña Villacís, amb crits de "fora, fora, feixistes". La delegació del partit ha hagut d'abandonar la marxa escortada per la policia entre empentes i moments de tensió. "No ens faran fora d'enlloc. Aquests carrers també són nostres i aquesta causa és la nostra. Estan fent fora dones que defensem el feminisme igual que elles", ha lamentat Villacís.

A las sectarias de hoy: soy feminista y soy de Cs.



Y no acepto lecciones de quien insulta, empuja y expulsa a otras mujeres de un día en el que deberíamos ir unidas. El feminismo no es patrimonio de nadie.



Seguiré luchando por la igualdad y la libertad con más fuerza que nunca. pic.twitter.com/cw2tvJ9gJx — Lorena Roldán (@Lroldansu) March 8, 2020

No és la primera vegada que la formació taronja ha d'abandonar una manifestació a Madrid. Una situació similar es va viure a l'acte de l'Orgull gai el juliol de l'any passat, quan els manifestants van increpar els membres de Ciutadans pocs mesos després de que el partit participés a la gran concentració a la Plaza de Colón de Madrid al costat de Vox i del Partit Popular per protestar contra el govern socialista de Pedro Sánchez.

La manifestació del 8-M a Madrid ha començat a Atocha a les cinc de la tarda amb el lema "Amb drets, sense barreres, feministes i sense fronteres" i ha comptat amb la participació de 120.000 persones, segons la policia, lluny de les 350.000 del 2019. A diferència de l'edició del 2019, en què el PP es va apartar dels actes feministes del 8-M, aquest any els populars han decidit participar-hi. Es desmarquen així de Vox, formació que ha rebutjat sumar-se a la marxa i que ha contraprogramat amb un míting multitudinari a Vistalegre en què ha carregat contra el PP. " Han intentat que aquest 8-M no els hi diguin fatxes. I tot i així els hi diuen fatxes", ha dit el líder de la formació, Santiago Abascal. "Volen que les nostres filles arribin a casa soles i borratxes mentre baixen la pena als violadors. No teniu vergonya", ha dit en al·lusió a la Llei de Llibertat Sexual.

Precisament aquesta llei ha tensat les relacions entre els dos socis del govern espanyol, el PSOE i Unides Podem, que han participat a la manifestació per separat. La delegació socialista ha estat encapçalada per la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, mentre que la de Podem l'ha encapçalat la ministra d'Igualtat, Irene Montero.

Hoy salimos porque las calles también son nuestras. Para vivir libres de violencias machistas, para repartir la riqueza, el tiempo y los cuidados, para amar a quien queramos y ser quien somos. Por las que vinieron antes, por las que vendrán. Yo por ellas madre y ellas por mí #8M — Irene Montero (@IreneMontero) March 8, 2020

Si cada any l'Ajuntament de Madrid feia una declaració institucional pel 8-M a favor de la igualtat, aquest any el grup municipal de Vox l'ha vetat. Al final de la manifestació sí que s'ha llegit un manifest impulsat per la Comissió 8M -formada pel col·lectius feministes- en què s'ha cridat l'atenció sobre la violència masclista i s'ha reclamat llibertat per a les dones. "Volem moure'ns en llibertat per tots els espais, públics i privats, i a qualsevol hora, i denunciem la justícia patriarcal que no ens considera persones de ple dret i que ens vol dòcils, submises i callades", afirmava el manifest.

Manifestacions menys multitundàries

Aquest 8-M no hi ha hagut consens entre els sindicats per convocar una vaga a tot l’Estat, però moltes altres ciutats també han acollit manifestacions, tot i que menys multitudinàries que les d’anys anteriors. La por al coronavirus i el fet de celebrar-se en diumenge són factors que poden explicar l’afluència menor de participants.