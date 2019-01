L'alcalde de Badalona es compromet a perseguir ocupacions il·legals després de l'incendi mortal

L'alcalde de Badalona, Àlex Pastor, ha anunciat aquest dilluns que perseguirà les ocupacions il·legals "amb k" promogudes per "màfies que es dediquen a donar una puntada de peu a la porta i llogar un pis" i que, en canvi, ajudarà les famílies amb situació vulnerable que no es poden pagar la llum. L'anunci arriba nou dies després de l'incendi en un bloc del barri de Sant Roc en el que van morir tres persones. Ahir precisament va transcendir que els Mossos d'Esquadra han arrestat sis persones en relació amb l'incendi que la policia catalana atribueix directament a un sobreescalfament de la xarxa perquè la llum del pis on es va originar el foc estava punxada.

Mentrestant, l'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) ha demanat una reunió amb urgència amb el conseller d'Interior, Miquel Buch, i amb el secretari general d'Interior, Brauli Duart, en relació amb els incendis de la setmana passada a Badalona, en què van morir tres persones i sis més van ser detingudes per la seva relació amb el cas, i a Manresa, i que tenen una "relació directa amb situacions de pobresa energètica". "És urgent que la Generalitat actuï per evitar [aquests casos]", ha assegurat l'entitat en un comunicat.

Mapa de punts calents

L’Ajuntament de Badalona està elaborant, amb l’ajuda d’Endesa, un mapa amb els punts calents de sobreconsum energètic. “Amb els que tenen plantacions de marihuana, serà fàcil perquè gasten 20 vegades més que una família” i amb la resta, ha dit faran inspeccions “pis per pis” amb tècnics d’Endesa i agents de seguretat. El mapa amb els punts, segons ha anunciat, estarà enllestit el proper dia 23.

Pastor ha tret importància a l’acusació popular que ha anunciat que presentarà el líder municipal del PP, García Albiol, d’homicidi imprudent als ocupants del pis. No ha tancat la porta a sumar-s’hi, peró creu que es tracta de “vendre fum” posicionar-se en aquest sentit quan la investigació ja està oberta.

Reclamen aplicar el protocol

Per la seva banda, l'APE ha reclamat que la Generalitat apliqui el protocol que fa dos anys va presentar juntament amb un col·lectiu de bombers i que pretenia detectar casos de pobresa energètica a partir de les intervencions dels Bombers de Barcelona i la Generalitat. Segons l'APE, tant l'Ajuntament com la Generalitat "es van comprometre a implementar el protocol, però gairebé dos anys després la Generalitat no ha fet efectiu el seu compromís". "El departament d'Interior va arribar a fer un vídeo formatiu i a desenvolupar una prova pilot a quatre parcs de bombers, però la implementació definitiva mai es va arribar a fer", asseguren.

Segons l'APE, l'objectiu del programa és doble: primer, "aprofitar l'observació privilegiada" que tenen els bombers en les seves intervencions –no només en els incendis–, i a través d'uns indicadors molt senzills poder detectar si a la casa on actuen hi pot haver una situació de pobresa energètica, per derivar-la a Serveis Socials; i, d'altra banda, poder quantificar quines són les víctimes de la pobresa energètica i posar atenció sobre aquesta problemàtica. "Els incendis de les últimes setmanes malauradament no són casos aïllats", assegura l'APE, que recorda que els cossos de bombers "porten anys denunciant la relació directa entre incendis amb víctimes mortals i situacions de vulnerabilitat".

L'APE assegura que el protocol és "imprescindible" i que ha donat els seus fruits a la ciutat de Barcelona, on, des del març del 2017 i fins a l'octubre del 2018, s'han detectat 741 famílies amb indicis de pobresa energètica. "No podem permetre que tenint les eines la Generalitat no tingui la voluntat de tirar-les endavant!", diuen.