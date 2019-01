Tres morts i una vintena de ferits en un incendi a Badalona

Tres persones han mort i una vintena més han resultat ferides aquest dissabte al matí en l'incendi de diversos habitatges en un edifici de deu plantes a Badalona, segons han informat els Bombers de la Generalitat. Els fets s'han produït la voltant de les nou del matí en un bloc al número 244 de l'avinguda Marquès de Mont-roig, al barri de Sant Roc, i l'incendi ja ha estat controlat pels efectius.

Entre els ferits a l'incendi hi ha un nadó que està en estat crític per inhalació de fums, dos adults en estat greu i almenys 13 persones lleus, segons han informat els Serveis d'Emergències Mèdiques de la Generalitat. Dos dels ferits greus són veïns del bloc que han patit lesions al precipitar-se al buit per fugir de les flames. En total, un portaveu del SEM ha confirmat que s'han atès 32 persones, de les quals la meitat ha requerit trasllat hospitalari.

El portaveu dels Bombers Eduard Martínez ha explicat en declaracions als mitjans que el foc s'ha propagat des de la primera planta a través del cel obert de l'edifici. També ha confirmat que una de les tres de les víctimes mortals és una dona i almenys dues d'elles són persones adultes. Totes tres es trobaven entre la vuitena i la novena planta de l'edifici. D'altra banda, ha assegurat que no hi ha danys estructurals en l'edifici.

Alguns dels veïns de Sant Roc han criticat que els efectius dels Bombers han tardat massa -"un 40 minuts"- en arribar al lloc dels fets i que quan ho han fet només portaven una escala. A més, també han lamentat que la Guàrdia Urbana no ha fet cap actuació quan ha arribat a l'edifici. L'ARA ha tingut accés al vídeo d'un veí anònim que denuncia que els Bombers han trigat en activar les mànegues. Tot i així, Martínez ha assegurat que els efectius s'han mobilitzat en nou minuts.

En arribar a l'edifici, els Bombers s'han trobat amb l'incendi molt avançat. El foc ha afectat almenys quatre habitatges. Fins al lloc de l'incendi s'hi han desplaçat nou dotacions dels Bombers de la Generalitat, set dels Bombers de Barcelona i 14 unitats terrestres del Sistema d'Emergències, dos unitats de logística a més dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local. També s'hi ha traslladat un equip de psicòlegs del SEM.

Segons el primers balanç @semgencat, en l'incendi d'habitatge de Badalona hi ha 3 víctimes mortals i vàries persones ferides. #incendiBadalona — Bombers (@bomberscat) 5 de gener de 2019

Com a mesura preventiva, els Bombers han desallotjat els blocs adjacents a l'edifici afectat per les flames. El regidor de l'Ajuntament de Badalona Jordi Subirana ha confirmat en una entrevista a RAC1 que els ferits han estat traslladat a diversos hospitals com ara la Vall d'Hebron, Can Ruti i l'Hospital de Sant Pau. El consistori decretarà tres dies de dol oficial per les víctimes de l’incendi.

La junta de portaveus extraordinària de l'Ajuntament de Badalona s'ha reunit a la seu del districte de Sant Roc per fer una valoració de l'incendi, del qual encara se'n desconeixen les causes.