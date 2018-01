Absolts quatre joves detinguts pels aldarulls de Can Vies

Un jutjat de Barcelona ha absolt quatre joves detinguts després del tercer dia d'aldarulls pel desallotjament del centre social ocupat Can Vies, al barri de Sants de la capital catalana el maig del 2014. La fiscalia demanava tres anys i mig de presó per a tots ells pels delictes d'atemptat contra agents de l'autoritat i desordres públics, així com una indemnització als Mossos pels desperfectes a furgonetes, però cap agent els va poder veure provocar aldarulls o atacar la policia.



Segons considera provat la sentència, els quatre joves van anar a la manifestació del 28 de maig a la nit a la plaça de Sants. A partir de les 9 del vespre es van produir aldarulls, i "quan va començar la dispersió policial els acusats Adrià i Franz van abandonar la concentració i es van refugiar a l'interior d'un bar proper a la plaça Osca". El propietari del bar va decidir abaixar la persiana amb els clients a l'interior fins passades les 11 de la nit, quan la situació exterior es va calmar. L'amo del bar va corroborar durant el judici que els dos acusats van estar dins del seu establiment durant aquelles hores. Per la seva banda, els acusats Martí i Nil van estar "deambulant" per la zona i van explicar que van fugir de les càrregues policials. Volien agafar el metro, però les parades estaven tancades i quan anaven pel carrer van ser arrestats.



En canvi, no consta acreditat que els quatre acusats formessin part dels grups d'esvalotadors. Cap a les 23.40 hores, una barricada va impedir el pas de dues furgonetes d'antiavalots dels Mossos pel carrer Jocs Florals a la cruïlla amb el carrer Sagunt. Però els autors de la barricada no han estat identificats. Quan dos mossos van baixar de les furgonetes per retirar els obstacles, el primer vehicle va rebre l'impacte de diverses pedres, però cap agent va ser agredit, ni queda demostrat que les pedres anessin dirigides a ells.



Els joves eren en aquella cruïlla, i van ser detinguts per suposadament haver atacat les furgonetes, però cap agent els va veure abans d'aquella hora participant en els aldarulls ni els va identificar clarament com els que havien llançat les pedres als vehicles policials.



La defensa de Franz i Adrià, Eduardo Cáliz, ha explicat que "aquesta sentència és un cop a la tàctica criminalitzadora de l'estat mitjançant la fiscalia cap als moviments socials, i qüestiona l'actuació dels Mossos durant la setmana de 'l'efecte Can Vies' així com durant el procés judicial". "L'únic objectiu d'aquestes actuacions és la criminalització del dret de manifestació, associar manifestacions a possibilitat de detencions, a incidents, cosa que hauria de ser inadmissible en un estat que es diu democràtic", creu el lletrat. "Tot i que ens alegrem de la sentència, és inadmissible que en un estat que es diu democràtic els acusats hagin estat tres anys amb l'espasa de Dàmocles a sobre en forma de pena de quatre anys de presó: qui els compensa, ara?", es pregunta Cáliz.