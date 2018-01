“Aconseguir que un nen s’oblidi que és a l’hospital és important”

La Glòria va passar un Nadal a l’hospital quan era adolescent. Estava ingressada per problemes de salut i un dia va rebre la visita d’uns animadors de la Creu Roja. En aquell moment no va donar gaire importància a la visita, però amb el pas dels anys s’ha adonat que aquest fet la va marcar i ara els vol tornar el favor.

A partir d’aquesta història neix el projecte Un Gomet Vermell, creat per quatre joves barcelonins: Glòria Macià -enginyera biomèdica (UPF)-, el seu germà Sergi -estudiant d’enginyeria electrònica (UPC)-, Mireia Rom i Roger Cuartielles -exalumnes de periodisme a la Universitat Pompeu Fabra-. Van engegar el projecte a finals d’estiu i va néixer amb bona estrella, ja que fa uns mesos van guanyar el premi HackLab de la Universitat Pompeu Fabra, dotat amb 800 euros i destinat a projectes que promouen l’autoaprenentatge i el reconeixement de les idees en termes de tecnologia i comunicació.

Els impulsors del projecte tenen dos objectius clars: d’una banda, recollir diners per ajudar els pallassos d’hospital Pallapupas; i de l’altra, conscienciar la població sobre la importància de la tasca que fan aquests pallassos d’hospital.

Una de les fundadores de la campanya, Mireia Rom, explica la importància de les visites que fan els pallassos als infants ingressats. “Si ets petit i estàs ingressat a l’hospital estàs despullat del teu entorn. No has triat ser allà, estàs arrencat del teu context. Que en aquell moment vingui una parella de pallassos i et facin oblidar que estàs ingressat és molt important. Et treuen d’aquest context on no vols estar, i et transporten”, diu.

Els organitzadors d’Un Gomet Vermell asseguren que el personal sanitari de l’hospital també nota quan els infants han rebut una visita dels pallassos. “Les persones que treballen a l’hospital ens diuen que abans de rebre una visita dels pallassos els nens tenen por i es mostren desconfiats. Però després de la visita estan molt més relaxats i s’animen més a participar amb els metges”, afegeix.

“Humanitzar la sanitat”

La Mireia, però, creu que encara hi ha molta feina per fer: “La gent sap que existeixen pallassos d’hospital, però si no has estat ingressat o no has viscut en un context d’hospital és difícil que sàpigues la tasca que fan. És per això que volem que la gent conegui les històries que hi ha entre aquelles parets. El nostre objectiu és humanitzar la sanitat”. Rom afegeix que, per aquest motiu, el primer que van fer quan van arrencar la iniciativa va ser anar amb les càmeres a gravar els nens i nenes de la planta de pediatria de l’Hospital del Mar.

Un dels vessants humanitaris que més interessa als fundadors d’Un Gomet Vermell és el de conscienciar els més petits que hi ha altres nens com ells que estan tancats en un hospital i també necessiten riure. Rom assegura que s’han posat en contacte amb algunes escoles de Catalunya i que de moment ja són sis les que volen col·laborar amb el projecte. Els responsables de la campanya han creat material audiovisual perquè els educadors ensenyin els vídeos als infants a les escoles, de manera que puguin conèixer les històries dels nens que estan ingressats.

D’altra banda, també han fet un llibre de làmines per pintar -es pot descarregar gratuïtament des de la seva pàgina web- que il·lustra la història d’un nen i una nena que viuen a l’hospital. A més, col·laboren amb algunes biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de Barcelona perquè tinguin aquest material, i així poder arribar més fàcilment a la societat.

Tots els diners que aconsegueixin recollir seran íntegrament per a l’ONG Pallapupas, que es dedica a fer visites periòdiques als malalts d’onze hospitals de Catalunya.

De moment, Un Gomet Vermell ha recollit més de 1.000 euros. El cost de la visita d’una parella de pallassos a una habitació costa 14 euros, un dia sencer de visites de pallassos a un hospital són 520 euros i amb 25.000 euros poden garantir la visita dels pallassos durant un any a un hospital (i arribar a més de 2.000 nens i nenes).