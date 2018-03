Ada Colau participarà a la vaga feminista del 8 de març

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciat aquest dilluns a la tarda la participació activa del consistori a la vaga feminista del 8 de març. Acompanyada de les regidores i comissionades de l'equip de govern, Colau ha indicat que se sumarà a la manifestació prevista per a la tarda de dijous i que cap representant del govern municipal, ni dones ni homes, participarà en actes oficials. "No està previst que els càrrecs electes facin vaga; però nosaltres en farem", ha dit l'alcaldessa en una roda de premsa.

La cap del govern municipal ha indicat també que els membres del govern renunciaran a la part proporcional del seu sou en el dia de vaga i que donaran els diners als col·lectius organitzadors de la jornada. L'aturada dels membres del govern, ha explicat l'alcaldessa, serà de 24 hores, tal com ha demanat el moviment feminista. "No és només una vaga laboral, es una vaga de cures i de consum, i nosaltres ens hi sumem a totes", ha dit Ada Colau. Pel que fa als empleats i empleades municipals, Colau ha indicat que "hi haurà treballadores de l'Ajuntament que lliurement decidiran si volen fer vaga total o només una parada de dues hores". La façana de l'Ajuntament, a la plaça de Sant Jaume, a més, lluirà el 8 de març una pancarta reivindicativa.