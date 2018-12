Agents dels Mossos diuen que faran un "sobreesforç" el 21-D i posposen les queixes laborals

Els sindicats dels Mossos d'Esquadra i de la plataforma MosSOS han dit que aquest divendres faran un "sobreesforç" perquè el dispositiu del 21-D per a la celebració del consell de ministres a Barcelona es faci "amb professionalitat". Així, els agents han anunciat que posposen les seves queixes laborals fins després del 21-D, tot i que han retret al departament d'Interior que encara no hagi concretat a la plantilla el dispositiu previst per divendres.

La setmana passada els sindicats dels Mossos es van mobilitzar tallant la Gran Via i tancant-se a la seu d'Interior, per exigir millores laborals. Tot i això, els representants dels agents han dit avui que fan una treva en les seves reclamacions per evitar que l'administració pugui "buscar una excusa" per fer responsables els Mossos del dispositiu del 21-D. El motiu és que els últims dies havia circulat l'amenaça que alguns agents fessin una vaga encoberta divendres per les queixes laborals.

Malgrat tot, els sindicats policials i el moviment MosSOS han recordat que demà dimecres està previst que el departament faci un consell de la policia extraordinari on es tractarà el conflicte per les condicions de treball. En aquest sentit, els representants de la plantilla han lamentat que abans del consell no s'hagi fet una reunió amb una taula negociadora. L'equiparació salarial amb els bombers, el preu de les hores extres i la falta d'agents al cos continuen entre les seves reivindicacions.