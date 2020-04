Agricultura permetrà la caça a les zones on els animals causin danys

Una de les activitats que el decret d’estat d’alarma va prohibir és la caça. Però, tal com va denunciar aquesta setmana l’Agrupació de Societats de Caçadors i Perscadors de Catalunya (Agrupcat), la falta d’activitat cinegètica ha comportat un augment dels danys que animals com els senglars, cabirols i conills estan fent en explotacions agrícoles i ramaderes. Per aquesta raó el departament d’Agricultura permetrà que es facin actuacions de caça extraordinàries, sempre que es compleixin una sèrie de requisits.

Així, en el cas que hi hagi una sol·licitud per actuar, primer ho hauran de comprovar els agents rurals, que hauran de certificar la severitat dels danys, la necessitat d’actuació o el risc de transmissió de malalties. Si es compleix almenys una de les tres condicions, els pagesos o ramaders que siguin caçadors podran actuar als seus terrenys i, si necessiten ajuda dels caçadors, es contactarà amb la colla local o amb les persones que indiquin els titulars del terreny on es vol caçar.

El departament autoritzarà que es puguin caçar, amb autorització prèvia, espècies com porcs senglars, conills, estornells vulgars, garses, tudons, cérvols, cabirols, daines i muflons. I, un cop finalitzada l’actuació, s’haurà d'informar del nombre de captures obtingudes.

Per evitar el risc de contagi de coronavirus, Agricultura ha establert que totes les persones que participin en la batuda hauran d’extremar la higiene personal, hauran de mantenir les distàncies de seguretat i hauran de portar guants i mascaretes obligatòriament. A més, hauran de portar una còpia de l’autorització excepcional i una còpia de l’acta d’inspecció on consti el seu nom i DNI.

Precisament, aquesta setmana Agrupcat va enviar una proposta a la Generalitat perquè permetés les batudes extraordinàries a les zones on els animals estan causant estralls en l’agricultura i la ramaderia. L’entitat celebra que el departament hagi atès la demanda i recorda que aquesta activitat "no és caça". "Són actuacions excepcionals i puntuals per mantenir l’equilibri de determinades espècies i reduir els danys", recalquen des de l'agrupació, que també es posa a disposició dels afectats per ajudar-los.

La Federació de Caça, per la seva banda, també elaborarà una llista dels socis voluntaris que puguin col·laborar en les batudes que se sol·licitin, però recomana que no siguin caçadors més grans de 60 anys i que no tinguin patologies cròniques o un sistema immunodeprimit.