Així és el grup neofeixista que assetja Nou Barris

Antonio -Antón- Castellón duu quatre esvàstiques, una creu celta, les sigles de les SS i la cara d’Adolf Hitler tatuats al tòrax i als braços. Dimarts a la nit el van arrestar, amb quatre companys seus, després d’una topada amb els antifeixistes que havien acabat una manifestació al Casal Popular Tres Voltes Rebel de Nou Barris, a Barcelona. Res fa pensar que anessin a buscar els antifeixistes per fer-los una visita de cortesia, i que es tragués la samarreta per lluir la simbologia nazi deixa més clares les intencions hostils. És un veterà de Democracia Nacional i publica a Facebook imatges de botes trepitjant la bandera d’Israel, banderes comunistes trencades, paper de vàter amb l’estelada dibuixada i frases com “Recuperem Espanya” o “Jo conduïa el C2 de Vic”, en referència al cotxe que va envestir les creus grogues a la plaça Major de la capital d’Osona. El seu partit, Democracia Nacional, reclama la construcció d’un mur de formigó per aturar la immigració i acumula una polèmica darrere l’altra.

Tot i que Castellón és un dels membres de Democracia Nacional més coneguts, no anava sol en el presumpte intent d’assalt del casal, que es va convertir en una batalla campal en què van volar taules i cadires. D’entre els que l’acompanyaven, la Guàrdia Urbana va arrestar quatre homes més. A.B.V. segueix les pàgines de diversos grups d’extrema dreta a Facebook, com el Frente Visigodo i Legión Urbana Barcelona. També és fan de la pàgina Yo también me hice franquista gracias a la ley de memoria histórica i l’única pel·lícula a la qual ha clicat “M’agrada” és sobre José Antonio Primo de Rivera. A C.G.S. també només li agrada aquesta pel·lícula, i un sol llibre, titulat Balada triste por España. Dona suport al neonazi Pedro Varela, propietari de la Llibreria Europa, a grups falangistes, als neofeixistes de l’Hogar Social de Madrid, i al Pikachu, el personatge dels Pokémon. D.C.G. no té llibres al Facebook, però li agraden pel·lícules com American Pie i American Pie 2, i es considera part de la “majoria silenciosa”.

Tots quatre militen o són de l’entorn de Democracia Nacional, un partit hereu de Fuerza Nueva i del Círculo Español de Amigos de Europa (CEDADE) que va arribar a ser l’organització neonazi més gran del continent. Democracia Nacional és l’organització responsable de l’assalt a la llibreria Blanquerna de Madrid el 2013, es declara antiindependentista i en contra de la immigració, i ha arribat a muntar una conferència de l’exlíder del Ku Klux Klan David Duke. Democracia Nacional s’ha passat mesos instigant la campanya en contra de l’oratori islàmic del carrer Japó, al mateix districte de Nou Barris -fins al punt que un jutge ha prohibit a set dels seus membres que s’hi acostin-. Des de fa mesos també assetja col·lectius independentistes i antiracistes que han donat suport als musulmans.

Preocupació política

“Els fets de Nou Barris són una mostra més d’odi intolerable en qualsevol societat democràtica”, assegura el tercer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Asens, i reclama que “la conselleria d’Interior i la fiscalia actuïn amb tota la contundència contra aquestes expressions feixistes”. Es declara preocupat pel fenomen de l’extrema dreta: “Aquest no és un cas aïllat, n’hem vist uns quants a la ciutat”. Per això, explica, l’Ajuntament s’ha personat com a acusació popular en diversos d’aquests casos, i considera que el consistori “mai fins ara havia actuat amb tanta fermesa davant d’aquesta realitat”.

El president de la Generalitat, Quim Torra, va defensar ahir que els Mossos siguin els que garanteixin la “desactivació de l’amenaça” quan hi hagi una agressió feixista. Segons l’ACN, va dir que cal combatre aquesta amenaça com s’ha de fer amb d’altres “xacres” de la societat, com el masclisme. Ho va dir en una visita al complex central dels Mossos, a Sabadell, acompanyat del conseller d’Interior, Miquel Buch.