Així serà la transformació de la presó Model

Com va avançar aquest dilluns el diari ARA, l'Ajuntament de Barcelona ja sap què farà amb l'antiga presó Model: en mantindrà íntegrament l'estructura, però reconvertirà les galeries de cel·les en passatges oberts que acullin diversos equipaments. Entre ells, un institut escola, una escola bressol, una residència de gent gran, un espai per a joves, un espai d’economia social i solidària, un poliesportiu semisoterrat i l’Espai Memorial de la Model, que s’ubicarà a la quarta galeria, l'única que es conservarà intacta. El panòptic del centre de la Model esdevindrà, si tot va com està previst, una plaça pública on convergiran els sis passatges. La reforma de la Model convertirà les galeries en passatges

En total, està previst que es construeixin set equipaments i uns 150 habitatges públics que se situaran a Nicaragua amb Provença. Es calcula que les obres començaran a finals del 2020 –malgrat que a la sessió amb els veïns es va dir que segurament es començaria pel parc i seria ja el 2021– i que tindran un cost total de 94,3 milions d'euros. L'aportació municipal serà de 47,6 milions d'euros. La resta, gairebé la meitat, l'hauran d'invertir, segons ha explicat la tinent d'alcalde d'urbanisme, Janet Sanz, altres administracions associades, com la Generalitat.

540x306 Així serà la reforma de la presó Model / ARA Així serà la reforma de la presó Model / ARA

Concursos arquitectònics

L'objectiu del govern de Colau és ara començar a desenvolupar detalladament cada un dels elements de la futura Model. Ho faran a través de reunions amb els membres que han pres part en el procés participatiu, sobretot veïns i entitats de la zona. Es tractarà d’anar concretant a poc a poc com plasmar aquestes idees en el nou pla director, que està previst que s’acabi de redactar al gener, i que serà l'embrió de les modificacions que s'hauran d'introduir al Pla General Metropolità.

Després, durant el primer trimestre de l'any, s'obriran els concursos arquitectònics que han d'anar donant forma a les maquetes que aquest dimarts ha presentat l'Ajuntament. Primer sortirà el de l’ordenació de l’edificació i la urbanització del parc, i després el dels equipaments pròpiament dits.

540x306 Els equipaments que acollirà la Model quan sigui reformada / ARA Els equipaments que acollirà la Model quan sigui reformada / ARA

A finals del 2020, el primer a caure seran els murs que actualment envolten l'antiga presó perquè l'objectiu, a part de dotar d'equipaments el districte de l'Eixample, és convertir el complex en un pulmó verd de la ciutat. Malgrat que no ho sembli, l a Model ocupa dues illes senceres: "Mai s'havia fet una reserva tan gran d'espai per poder corregir aquest dèficit", ha explicat Sanz.