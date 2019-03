L'Ajuntament compra un solar per ampliar el pati de l'Escola Mestre Gibert de Sant Andreu

260x366 En groc el terreny que expropiarà l'Ajuntament per ampliar el centre educatiu. / AJUNTAMENT DE BARCELONA En groc el terreny que expropiarà l'Ajuntament per ampliar el centre educatiu. / AJUNTAMENT DE BARCELONA

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest dijous la dotació econòmica d'1.417.520 euros que permetrà expropiar el solar del costat de l'Escola Mestre Gibert i Camins, al districte de Sant Andreu, per ampliar el pati del centre escolar. Per accelerar els tràmits, l'expropiació es farà per la via de l'acord després d'un llarg procés de negociació entre el consistori i el propietari. Amb aquest acord es dona resposta a les reclamacions que tant l'associació de famílies com la mateixa direcció del centre han reiterat des de fa més de dues dècades.

El preacord a què s'ha arribat amb el propietari del solar inclou, per una banda, el valor aprovat aquest dijous, i per l'altra, la cessió anticipada del solar a l'Ajuntament de cara al curs vinent. L'expropiació del solar podrà començar al primer quadrimestre del 2019 i s'enllestirà abans que acabi l'any. Un cop quedi inscrit al registre com a propietat municipal, se cedirà al Consorci d'Educació de Barcelona, que serà l'encarregat d'ampliar i condicionar les instal·lacions de l'escola, especialment el pati i l'eliminació del mur que el separa del solar.

El mal estat del mur

Fa uns mesos, el centre es va mobilitzar per denunciar el mal estat de la paret, que amenaçava de caure del tot un any després d'ensorrar-se parcialment, fet que va trencar un dels bancs del pati. Amb l'acord, el propietari de la finca també es compromet a fer les intervencions necessàries perquè el mur del pati estigui en condicions.

La primera opció amb la propietat va ser la permuta, però les propostes presentades per l'Ajuntament no van aproximar les dues bandes. Situada la negociació per aconseguir l'adquisició del solar basant-se en un acord per a l'expropiació, es van fer les reunions necessàries fins arribar a tancar l'acord durant el mes de febrer.