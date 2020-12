L'Ajuntament de Barcelona impulsa una aliança amb el sector privat per generar energia renovable

Era un compromís assolit en l'acord polític que va permetre a l'alcaldessa Ada Colau aprovar, per al 2020, els seus primers pressupostos per la via negociada : el fons per a la rehabilitació energètica. I avui, les quatre forces que van segellar aquella entesa -BComú, PSC, ERC i JxCat- han presentat amb honors la nova criatura, que han batejat com a Mecanisme per l'Energia Sostenible de Barcelona (MES Barcelona). Es tracta d'un instrument financer que buscarà l'aliança amb el sector privat per accelerar la col·locació de plaques fotovoltaiques als terrats i la rehabilitació energètica dels edificis. La idea és que aquests projectes es facin sense un cost per als propietaris dels pisos, sinó que siguin el consistori i els privats els que assumeixin el cost de les reformes i que després els recuperin amb escreix a través de l'estalvi o l'excedent d'energia que produiran les noves instal·lacions.

D'entrada, el govern municipal ha anunciat que hi aportarà 50 milions d'euros i que confia atraure fons privats per elevar aquesta xifra fins a, com a mínim, els 166 milions d'euros. "Calculem incrementar en un 66% l'energia renovable produïda a la ciutat, i invertim per accelerar el canvi de model energètic i dinamitzar l'economia de la ciutat", ha assegurat la tinent d'alcalde d'Agenda 2030, que ha detallat que es treballarà en una doble línia.

D'una banda, per convertir els terrats en "protagonistes" del canvi de model amb l'extensió de les plaques solars i, de l'altra, per rehabilitar edificis d'alt consum energètic, com hospitals o centres esportius. El nou instrument ha de salvar les dificultats que representa en els programes tradicionals de rehabilitació que els particulars decideixin aportar la seva part de la inversió. Ara es farà a "cost zero" per a l'economia domèstica.

Els inversors assumiran el 100% de la inversió i la recuperaran per mitjà dels estalvis que generaran les operacions finançades. Segons ha remarcat la portaveu de JxCat, Elsa Artadi, aquest mecanisme ha de permetre multiplicar la generació d'energia sostenible a la ciutat, que ara mateix només genera l'1% de la que consumeix. "Hem de recuperar el concepte de ciutat autosuficient", ha remarcat.

El republicà Jordi Coronas, al seu torn, ha insistit que aquest projecte formava part de les propostes que va fer el seu partit per rubricar l'acord de pressupostos i ha insistit que iniciatives com aquesta han d'ajudar al "canvi de mentalitat" que necessita al ciutat en matèria energètica. També Eloi Baida, regidor de Transició Energètica, ha insistit que és un pas imprescindible per avançar cap la ciutat de zero emissions i que s'ha de concebre com una inversió i no com una despesa.