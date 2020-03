L'Ajuntament de Barcelona allarga els terminis per pagar els impostos municipals

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat una pròrroga dels terminis fixats perquè els veïns de la ciutat paguin els impostos. El gruix de les taxes es podran abonar a partir del mes de juliol i es podran demanar fraccionaments amb plans individualitzats. És el cas de l'impost sobre béns immobles (IBI), que les persones que no tenien el rebut domiciliat havien de pagar abans de 4 de maig,i que ara es podrà abonar fins al 3 de juliol. Si s'opta per exhaurir el termini addicional, es podrà fer l'ingrés en qualsevol oficina o banca electrònica de CaixaBank, BBVA, Bankia o del Banco Santander. Qui tingui domiciliat el pagament fraccionat per trimestres, també pagarà el 3 de juliol. El tercer trimestre es pagarà al setembre i el quart, al desembre. Es dona el cas que aquest any, gràcies a les noves ordenances fiscals, el govern municipal havia aprovat ajustar l'IBI als nous valors cadastrals i això es tradueix en un augment mitjà del 5,46% de la factura.

També s'allarga una mica el termini per pagar l'impost per a vehicles de tracció mecànica, que en el cas de no tenir-lo domiciliat vencia a mitjans de juny i que ara queda ajornat fins al principi de juliol. En el cas de la taxa de terrasses, el consistori ja va anunciar que els restauradors n'estarien exempts fins a l'octubre i que s'estudiaria la manera de compensar el període en què no han pogut aixecar la persiana. Per a l'impost sobre l'activitat econòmica (IAE) i el preu públic de recollida de residus comercials i industrials els terminis s'amplien entre l'1 d'octubre i l'1 de desembre, si no es tenen els rebuts domiciliat, i fins al 23 de desembre si es tenen domiciliats.

El termini per pagar la plusvàlua s’ha ampliat fins al 3 de juliol. I es prorroguen fins al mateix dia els terminis de pagament de les autoliquidacions amb període voluntari de pagament. El primer tinent d'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, ha remarcat que la mesura busca "afavorir la liquiditat" de les empreses per sortir "com més aviat millor" de la situació de crisi. Es crea ara una oficina virtual on es podran consultar totes les mesures.