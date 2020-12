L'Ajuntament comença a precintar els locals del Port Olímpic

Les ordres judicials ja han arribat i la transformació del Port Olímpic sembla, ara sí, imparable. El 2 d'abril va caducar la concessió que tenien els locals i l'Ajuntament de Barcelona ja va informar als establiments del Moll de Mestral (on hi ha algun restaurant però sobretot locals d'oci nocturn) que no els renovaria el contracte. A causa de les pèrdues provocades per la primera onada de la pandèmia, però, l'Ajuntament els va concedir una pròrroga que acabava al mes de juny. De la trentena de locals afectats, però, només quatre van entregar les claus, mentre que la resta s'hi va negar.

Davant d'aquest desafiament, l'Ajuntament d'Ada Colau va denunciar el cas als jutjats i va demanar una ordre per poder desallotjar-los. A poc a poc, aquestes ordres han anat arribant. Les primeres s'estan executant aquest matí. Segons ha pogut comprovar el diari ARA, els operaris, acompanyats d'agents de la Guàrdia Urbana, estan canviant els panys perquè els propietaris no hi puguin tornar a entrar. Les ordres per precintar la vintena de locals que queden arribaran els pròxims dies. Un dels locals afectats és el restaurant Jerusalem, on ahir al migdia els cambrers seguien treballant i decoraven el menjador amb adornaments de Nadal. "A veure si podem treballar almenys aquest mes de desembre", deia un dels cambrers. Dins d'aquest local hi ha tres gossos (dos adults i un cadell).

L'objectiu de l'Ajuntament és tancar tots aquests establiments, retirar les carpes que han instal·lat i accelerar la transformació d'aquest espai. L'aparcament de vehicles també hi quedarà prohibit, de manera que es guanyarà una gran zona d'espai públic que l'Ajuntament vol destinar a l'"urbanisme tàctic". L'Ajuntament vol tenir aquest espai renovat a finals d'aquest mes de desembre.