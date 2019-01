L'Ajuntament troba l'escletxa legal per salvar les casetes del carrer Encarnació

Una escletxa de llum. El regidor de Gràcia, Eloi Badia, ha anunciat aquest divendres que el seu equip i la plataforma veïnal Salvem l'Alzina han trobat la via que hauria de permetre salvar de l'enderroc les dues casetes històriques del carrer Encarnació que, segons el projecte que les afecta, s'han de convertir en una promoció de 28 pisos. L'equip de Colau ja va anunciar, a finals de novembre, que havia arribat a un acord amb la propietat, Encarnación Invest SL, per indultar l'alzina bicentenària que hi ha en un dels jardins del casalot –la seva tala va representar l'¡nici de la mobilització veïnal– a través d'una modificació del projecte que implicava reduir el nombre de places d'aparcament previstes. Avui el consistori ha celebrat que ha trobat la manera d'incloure les dues casetes en l'indult. Es tracta, segons ha detallat Badia, de la llei d'espais naturals de la Generalitat, que recull que la protecció d'un element de flora –el consistori està pendent de catalogar l'alzina– permet revocar la llicència del projecte que l'afecta. El regidor, però, ha aclarit que revocar la llicència no vol dir que el projecte no es faci, sinó que es busca la manera que tiri endavant sense destruir elements catalogats. En aquest cas, es vol garantir que es preserven les façanes.

La previsió és que l'alzina del carrer Encarnació entri a formar part del catàleg entre els mesos de febrer i març i, per tant, l'argument municipal és que aquest fet condiciona la totalitat del projecte urbanístic. Els propietaris ja han estat informats que es farà una suspensió cautelar de la llicència i que la idea és revocar-la. "Protegim patrimoni urbanístic gràcies a preservar el patrimoni verd", ha celebrat Badia, que ha reconegut que van ser els mateixos veïns els que van posar el consistori en la pista d'aquesta via. El regidor ha explicat que ara negociaran amb la propietat la manera de refer el projecte, i no ha descartat la possibilitat d'expropiar l'espai sempre que sigui per aixecar-hi habitatge públic i es mantinguin els paràmetres establerts de defensa del verd i del patrimoni.

De fet, el regidor de Gràcia ja va anunciar, abans de Nadal, que se suspenien totes les llicències per a noves promocions i per a projectes de gran rehabilitació, enderroc o plans urbanístics a Gràcia. Amb aquest pas, l'equip de govern busca redactar un pla especial de preservació urbanística i protecció del patrimoni de la Vila de Gràcia i part dels barris de la Salut, Vallcarca i el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova. El regidor no descarta que el projecte immobiliari que afecta les casetes del carrer Encarnació tiri endavant, però té clar que haurà de ser amb unes característiques diferents de les proposades fins ara i que s'hauran de preservar l'alzina i, com a mínim, les façanes dels casalots. No es descarta que hi hagi més elements que s'acabin considerant protegits, i serà la revisió que es faci del catàleg de patrimoni la que determinarà quin és el grau de protecció que haurà de tenir en compte el nou projecte.