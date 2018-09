Colau recorre a un informe de l'interventor per negar retallades

L'estat de les finances municipals ha estat sota la lupa de l'oposició els últims mesos, després que el PSC assegurés que l'equip de Colau preparava retallades aquest any. El govern municipal nega categòricament aquest punt i, per fer-ho, es val de l'últim informe elaborat per l'interventor general –un funcionari de l'Estat aliè al govern–, que fa una previsió de tancament de l'any amb més ingressos, més despesa i fins i tot amb superàvit.

El document de l'interventor es basa en dos escenaris per calcular com pot acabar financerament el 2018 per a l'Ajuntament. En el primer, el càlcul es fa prenent com a referència com ha acabat el primer semestre de l'any i fent una simple multiplicació per dos. En el segon escenari, més realista segons el consistori, es fa l'estimació de la segona meitat de l'any basant-se en les mitjanes dels últims anys perquè hi ha aspectes com la recaptació de determinats impostos que es concentren sempre en la primera meitat de l'any, per exemple.

Basant-se en aquest segon escenari, l'interventor preveu un increment dels ingressos i també de la despesa, amb un resultat final de 18 milions de superàvit. L'increment de la despesa farà que l'Ajuntament de Barcelona torni a demanar permís a la Generalitat a finals d'any per saltar-se la llei Montoro, que limita el que poden gastar els ajuntaments. Així, el govern municipal haurà de sol·licitar si pot superar en 43 milions el topall de despesa aquest any a través d'un mecanisme que ja ha fet servir durant els últims dos exercicis, segons fa constar el mateix tècnic a l'informe.

"Cap de les sospites que s'havien plantejat es constata en aquest informe, sinó al contrari. No hi ha cap retallada: si els ingressos creixen i les despeses creixen vol dir que es gastarà més que l'any passat", ha reiterat el gerent de Presidència i Economia de l'Ajuntament, Jordi Ayala.

Els endarreriments en alguns projectes, que el govern municipal reconeix, Ayala nega que es puguin atribuir a cap motiu financer i fa valer l'informe de l'interventor. L'equip de Colau assegura que es tracta en tots els casos de raons tècniques i no econòmiques.

Caiguda de les plusvàlues

L'Ajuntament de Barcelona admet que la recaptació per l'impost de les plusvàlues (que grava la compravenda immobiliària) anirà a la baixa aquest any. Concretament, la previsió a hores d'ara és ingressar 187 milions d'euros el 2018, un 18% menys que els 230 milions que havia previst als pressupostos i uns sis milions (-3%) menys que el que va entrar a les arques municipals per aquesta via durant el 2017.

El govern municipal relativitza la caiguda d'ingressos d'aquest impost, al·legant que segueix a nivells de recaptació rècord i que al llarg dels últims mesos s'ha anat recuperant dels pitjors presagis. Les plusvàlues, argumenta el consistori, van veure's afectades per l'1-O i per tota la inestabilitat posterior a aquesta data, que va frenar especialment grans fons i grans transaccions que s'esperaven. En el moment de més incertesa, es va optar per posar 30 milions d'euros en un fons de contingència per si es desplomaven els ingressos, un escenari molt pessimista que finalment no s'ha produït, segons subratlla Ayala.

La situació dels ingressos del consistori és positiva, no només per la recuperació de les plusvàlues fins a nivells similars al 2017, sinó també perquè altres impostos com el de béns immobles (IBI) asseguraran un 19% més de recaptació, ha afegit el gerent.