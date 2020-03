Ajustar la dieta i moure els peus quan estàs assegut: els consells dels fisioterapeutes per al confinament

Respectant les hores necessàries de descans, cal no deixar-se vèncer per la mandra i no allargar el temps al llit més enllà del necessari. No oblidar-se d'hidratar-se i ajustar la dieta a les necessitats del moment. Són els dos primers consells del decàleg que ha elaborat el Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de Catalunya. "A menys activitat, menys necessitats calòriques", adverteixen, i recorden que és important mantenir-se actius a casa.

Quan estiguem asseguts, els experts recomanen mobilitzar els peus tot aixecant i abaixant les puntes, fent cercles o descrivint figures de lletres o números imaginaris a l'aire, així com desplaçar els braços i estabilitzar el tronc cap endavant i enrere i cap als costats. "Jugar a assolir i desplaçar objectes, més o menys pesats, al voltant de la nostra posició asseguda pot esdevenir una bona estratègia de moviment", afegeixen.

Per a les cames, els metges recomanen aixecar-se i asseure's des d'una cadira quinze o vint vegades seguides així com pujar i baixar d'un tamboret imitant el moviment de pujar i baixar escales. En tots els exercicis, insisteixen a adaptar-los a les condicions físiques de cadascú. Caminar, uns 5 minuts cada hora, és un altre dels consells que donen, sense avançar aixecant els genolls de forma alterna en cas que l'espai sigui reduït.

Flexions recolzats a la paret ajuden a mantenir el to físic als braços, mentre que disciplines concretes com el pilates o el ioga són "absolutament recomanables" segons apunta el Col·legi, així com fer servir bandes elàstiques, bicicletes estàtiques, cintes de marxa, steps o manuelles aquells que les tinguin.

Ballar és, també, una activitat molt recomanada pels fisioterapeutes, ja que "ens aportarà benestar físic i mental", expliquen al decàleg, en què recorden que es treballa el to muscular, la coordinació, l'equilibri i la resistència i que, a més, por "arrencar-nos un somriure".

El mateix Col·legi ha fet circular també un full d'entrenament per a avis en quarantena, en el qual recomana la rotació del coll i inclinació del cap, així com l'estirament d'extremitats, la rotació d'articulacions i caminar en la mesura del possible.