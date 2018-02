Álvaro Nadal, ministre d'Energia: "El cas Castor és com una hipoteca de la qual no te'n pots desprendre"

El ministre d'Energia, Turisme i Agenda digital, Álvaro Nadal, ha explicat aquest matí al programa Els Matins de TV3 que el cas Castor "és com una hipoteca de la qual no te'n pots desprendre". Nadal ha explicat que davant la situació jurídica actual del cas, el que va fer el govern espanyol és recórrer el deute i mentrestant, "allargar els terminis i abaixar-ne els tipus d'interès" per poder-hi fer front de manera més còmoda.

"L'empresa va dir que no tenia res a veure amb el que va passar, però l'anterior govern del PP va demanar un informe al MIT que diu el contrari", ha assegurat Nadal. Segons el ministre, l'informe conclou que la relació entre les prospeccions i els tremolors de terra "són molt probables i gairebé segur que tenen relació directa". Nadal també ha explicat que l'executiu va demanar judicialment que s'anul·lés el contracte públic però els tribunals no ho van concedir.

El ministre també ha remarcat que el Constitucional ha deixat clar que la factura no pot anar a càrrec dels consumidors, com s'havia estipulat i per tant "aquest mes els usuaris ja no estan pagant els costos de Castor". En canvi, Nadal no ha pogut definir com es resoldrà el cost d'aquesta operació: "L'estat només es farà càrrec de la factura si hi ha una sentència desfavorable", ha assegurat.

El titular d'Energia tampoc ha pogut assegurar què passarà amb els diners que els usuaris ja han pagat en el seu rebut i ha dit que "això també podria ser objecte de discussió judicial"

Nadal també ha dit que les nevades de les últimes hores són una bona notícia per al seu ministeri perquè ajuden a generar energia. També ha explicat perquè Espanya no pot abaratir més costos a la factura energètica via renovables, com fan altres països: "No podem reduir ni la nuclear ni les renovables perquè no hi ha cap renovable per ara que treballi 24 hores, els 7 dies de la setmana ininterrompudament; no podem fer un canvi així perquè hauríem de reclamar un cost molt gran als usuaris", ha explicat el ministre.