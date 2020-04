Andorra engega el desconfinament social per franges horàries

Andorra ha iniciat avui un desconfinament social per franges horàries després de 35 dies de reclusió a casa arran de la propagació del coronavirus. El govern permet als ciutadans sortir de casa en una única ocasió i només en dies alterns depenent del número del carrer on viuen. Els que viuen en números parells només poden sortir en dies del mes que també siguin parells i els que viuen en números senars només en dies senars. A més, les sortides estan subjectes a un repartiment d'activitats per franges horàries.

Les activitats que permeten sortir –aquest principi de desconfinament no permet sortir lliurement de casa– són totes les que es podia fer fins ara, però s'hi sumen passejar i fer esport. Així, un dia de cada dos els andorrans poden realitzar activitat física –menys esports de risc i ciclisme– entre les sis i les nou del matí i entre les set i les nou del vespre. A més, per realitzar exercici físic s'hauran de portar obligatòriament mascaretes i mantenir una distància de seguretat de quatre metres amb les altres persones. Per sortir a córrer, no es pot agafar un vehicle ni traslladar-se a un altre indret: només es pot sortir a córrer fins a dos quilòmetres de distància de casa.

Entre les nou i les onze del matí, el govern permetrà als andorrans sortir a passejar –amb gossos o sense– i a comprar. A la franja següent, des de les onze a les dues del migdia, l'horari queda reservat exclusivament a les persones que formin part de col·lectius de risc i persones de més de setanta anys. De les dues a les set del vespre es podrà tornar a passejar i a comprar. A l'última franja del dia es podrà tornar a fer exercici físic a l'aire lliure.

Evidentment, totes aquestes mesures van destinades a segmentar la societat per blocs perquè el virus no s'escampi de manera descontrolada, tal com va passar abans del confinament. Per aquest motiu, el govern andorrà ha remarcat que totes les persones que estiguin patint la malaltia, tinguin símptomes o estiguin en quarantena no podran fer ús d'aquestes franges horàries.

651x451 Horaris per sortir de casa en el desconfinament per franges horàries d'Andorra Horaris per sortir de casa en el desconfinament per franges horàries d'Andorra

Al costat d'aquestes normes genèriques, l'executiu en remarca d'altres que requereixen més involucració de les persones, com ara organitzar les sortides per fer el màxim nombre de coses possibles o evitar que s'allarguin més enllà d'una hora. A més, també se suggereix que les sortides al carrer siguin individuals i que, si es fan amb acompanyament, sigui només amb les persones amb qui es comparteix habitatge, perquè continuen prohibides les agrupacions de persones més enllà dels convivents.

Respecte al mobiliari urbà, a Andorra està permès fer-lo servir però es recomana no tocar-lo amb les mans. Respecte als equipaments lúdics i esportius de parcs i jardins, l'ús continua prohibit. Segons dades fetes públiques ahir pel ministeri de Salut, a Andorra hi ha un total de 471 casos actius de coronavirus i 169 persones curades, mentre que a la unitat de cures intensives hi ha ingressades 17 persones, 14 de les quals requereixen respiració mecànica.