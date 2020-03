Padrós sobre el coronavirus: "La sanitat privada ha d'ajudar la pública"

El president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, demana al Govern que posi diners "de veritat" i "no pocs" al sistema sanitari per garantir que es pot fer front a l'avenç del coronavirus. Padrós ha insistit que garantir l'autoprotecció del personal sanitari ha de ser ara mateix "la prioritat número u", i no ha descartat que es cridin professionals jubilats o residents que ja han aprovat el MIR per disposar de més recursos humans. "En saben molt més que qualsevol ciutadà del carrer", ha remarcat. També ha demanat comptar amb recursos de la sanitat privada per descongestionar hospitals i l'atenció primària. "El sistema privat ha d'ajudar perquè el públic pugui arribar a tothom", ha remarcat, i ha recordat que a Catalunya més del 25% de la població té doble cobertura. Padrós ha assegurat que està convençut que ja s'estan tenint converses en aquest sentit.

En una entrevista amb Antoni Bassas a l'ARA, el president del Col·legi de Metges ha insistit que el que cal protegir és el sistema sanitari per garantir que el prop del 20% de la població que es calcula que pot tenir complicacions associades al coronavirus rebi l'atenció que necessita. "En la majoria dels casos els símptomes no seran ni perceptibles", ha assegurat, i ha detallat que els símptomes que han d'alertar són la febre persistent o les dificultats respiratòries.

651x366 Padrós: "El Govern ha de posar diners de veritat al sistema sanitari" / RUTH MARIGOT Padrós: "El Govern ha de posar diners de veritat al sistema sanitari" / RUTH MARIGOT

Padrós ha refermat que el que s'ha de protegir ara és el professional mèdic, el sistema sanitari i la població més vulnerable. "Hi ha en joc que els més vulnerables puguin emmalaltir i morir", ha avisat per demanar col·laboració a la ciutadania i pressupost extraordinari per protegir el model mèdic. El sistema sanitari, ha avisat, fa molts anys que està "en tensió" i necessita "més diners" dels que rep. Resisteix -assegura- pel "compromís" dels seus professionals, però avisa que això no pot ser il·limitat en el temps. El president del Col·legi de Metges ha donat per bons els pronòstics que va fer Angela Merkel quan va assegurar que prop del 70% de la població es contagiarà del virus a Alemanya. Padrós entén que aquest percentatge també es pot aplicar a Catalunya.

Sobre la declaració de pandèmia que ha fet l'OMS, Padrós ha considerat que és un pas que es podria haver fet ja fa dies i que el que fa és "categoritzar" el fenomen: "Tots sabem que estem en pandèmia, i les actuacions per part del Govern i l'Estat no crec que variïn. Jo no hi donaria especial rellevància". Pel que fa a les mesures de prevenció que ja s'han dictat, Padrós ha considerat que són les "adequades" tenint en compte les xifres de contagi a Catalunya, però que això -ha dit- s'haurà d'anar valorant sobre la marxa. "S'ha de fer amb racionalitat, i haurem d'introduir un element: veure si el sistema té capacitat per resistir", ha explicat.

Padrós ha insistit en la necessitat que la ciutadania sigui responsable: que redueixi la mobilitat i no planifiqui festes, per exemple. Ha demanat, també, que s'ajornin les visites mèdiques que no siguin urgents. I ha aconsellat que la gent gran surti el mínim possible de casa seva. El president del Col·legi de Metges ha assegurat, també, que com a societat ens haurem de plantejar si els països amb una dictadura, com Xina, són "més eficaços" a l'hora de fer front a una epidèmia.