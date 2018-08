L''Aquarius' arriba al port de Malta amb 141 migrants a bord

El vaixell 'Aquarius' ha arribat avui al port de La Valleta de Malta, on desembarcarà els 141 migrants que va rescatar divendres al Mediterrani i que han esperat cinc dies fins a poder atracar a les costes europees.

El govern de Malta va autoritzar ahir l'entrada del vaixell a les seves costes i va especificar que el país servirà de "base logística" per a la recepció d'aquestes persones, que es repartiran entre França, Alemanya, Luxemburg, Portugal i Espanya. Catalunya acollirà "una part raonable" dels 60 immigrants que arribin a Espanya.

Entre els rescatats, hi ha dues dones embarassades i 73 menors d'edat, entre els quals hi ha dos menors de dos anys i 67 no acompanyats. Procedeixen de països com Bangladesh, Camerun, Ghana, Costa de Marfil, Nigèria, Senegal, Egipte, Eritrea, Somàlia i Marroc.

Metges Sense Fronteres ha publicat un comunicat en què celebra que el govern de Malta autoritzés el desembarcament, tot i que adverteix que la gestió de la immigració "és responsabilitat de tota l'Unió Europea".