Aquesta casa no és una ruïna, és un abocador

El propietari d'una casa pairal a Riba-roja d'Ebre, Hèctor Mariñosa, ha denunciat als jutjats de l'Ajuntament d'aquest poble de la Ribera d'Ebre per, presumptament, haver convertit la seva propietat en un abocador il·legal d'amagat seu. La denúncia es dirigeix contra els responsables municipals de les obres i serveis i contra l'empresa que, fa dos anys, va fer les obres de renovació del clavegueram del carrer de la Palla, molt pròxim a la casa pairal.

Mariñosa, veí de Riba-roja establert a Barcelona, tot just ara fa un any, a l'obrir la porta de casa seva, es va trobar per sorpresa un munt de runa i deixalles voluminoses, com ara dos balcons, un safareig, un somier o trossos de tubs de PVC, però també tres carretons d'obra, parts de l'antic col·lector del carrer de la Palla i restes de vorera del mateix carrer. Per accedir a la finca es va haver de manipular un cadenat que ajuda a tancar-la.

A més, segons la denúncia, un constructor del poble va veure com els treballadors de l'obra pròxima deixaven la runa i els va renyar, però li van replicar que la casa estava abandonada. El testimoni també va avisar el tècnic municipal que controlava les obres del clavegueram, però tampoc li va fer cas. Mariñosa remarca que la casa està deshabitada però no abandonada i, per tot plegat, va informar per burofax el regidor responsable de l'obra i li va demanar que ho arreglés, tot i que només va obtenir silenci.

Aleshores, unes setmanes després, va anar personalment a l'Ajuntament a queixar-se i el secretari li va assegurar que la brigada municipal trauria la runa, per la qual cosa va deixar una clau de la casa en dipòsit.

Els dies sumaven setmanes, i les setmanes, mesos, fins que, fa pocs dies, l'Ajuntament el va informar que havia enviat un tècnic municipal a revisar la runa i va concloure que l'origen no eren les obres, "malgrat les aclaparadores proves", segons la denúncia.

Mariñosa sospita que l'Ajuntament ha volgut guanyar temps perquè prescriguin els fets i per això, al final, s'ha vist "obligat" a recórrer als jutjats, "perquè aquesta barrabassada no quedi impune". Tampoc li han proporcionat informació, malgrat els seus requeriments, sobre l'empresa que va fer l'obra, ni aquest projecte surt al contracte al portal de la transparència.

A tot això, la casa està a la venda i la denúncia fa constar que aquest "estat lamentable dels baixos" fa "gairebé impossible trobar un comprador".

Més enllà del seu problema, Mariñosa creu que és "esfereïdor" que l'Ajuntament de Riba-roja pugui controlar l'abocador de residus més gran de Catalunya, construït fa poc al terme, "vist que sembla incapaç de gestionar els residus de les pròpies obres municipals". Per aquest motiu, confia que l'Agència Catalana de Residus "en prengui nota".

Per la seva banda, l'alcalde de Riba-Roja, Antoni Suárez (FIC), nega que la runa provingui dels treballs del clavegueram, perquè "la va revisar el director de l'obra i va concloure que no ho era". Afegeix que ha visitat l'espai personalment i que "molta de la runa és de la mateixa casa, perquè cau a trossos", i adverteix que l'escala s'ha ensorrat i que "els propietaris són responsables que estigui ben tancada".

L'alcalde desvincula totalment un "problema particular" de la gestió del macroabocador. Atorgar la llicència d'obres d'aquest projecte li va costar, l'abril de l'any passat, ser destituït com a director territorial de Medi Ambient a les Terres de l'Ebre, quedar-se sol davant la resta de municipis, que rebutgen el projecte, i abandonar el partit (aleshores PDECat). A les eleccions de maig, però, va revalidar l'alcaldia sota les sigles de la FIC, amb sis regidors d'un total de nou. "Al poble hi vivim 1.100 persones tot l'any i sabem qui és qui", conclou.