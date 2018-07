Arresten un clan familiar que captava discapacitats per obtenir crèdits i per utilitzar-los com a servei domèstic

Captaven persones grans discapacitades en menjadors socials. Se les emportaven a casa, les obligaven a fer feines domèstiques, les maltractaven físicament i les utilitzaven per obtenir crèdits als bancs fins que els buidaven els comptes. Quan ja devien molts diners i les entitats no els finançaven més les feien fora i buscaven noves víctimes. Els Mossos d'Esquadra han arrestat els sis membres del clan familiar que feia temps que vivien a costa d'aquestes persones. Dos dels arrestats han ingressat a presó provisional.

Quan van escorcollar els domicilis dels arrestats -a Badalona i Sabadell-, els agents van localitzar una dona que el grup tenia explotada i que va denunciar que un dels detinguts hauria intentat abusar sexualment d'ella. En un comunicat, els Mossos destaquen la "crueltat" del grup, a qui van començar a seguir la pista al novembre de l'any passat. A més de situacions de maltractament asseguren que només donaven de menjar un cop al dia a les víctimes: un entrepà i una aigua.

El cos responsabilitza els arrestats -cinc dones i un home- de pertinença a grup criminal, tràfic d'éssers humans i estafa continuada. Durant els escorcolls els agents van comissar material electrònic de consum (televisors, ordinadors i telèfons) i diversa documentació referent a la concessió de crèdits a les víctimes. La dona rescatada pels mossos ha estat acollida per un servei de la capital catalana per al seu tractament com a víctima d’un delicte de tràfic d’éssers humans.