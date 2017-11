Arriben 200 menors immigrants sols a Catalunya en l’últim mes

Entre els mesos de gener i octubre del 2017 han arribat a Catalunya 1.116 menors que han emigrat dels seus països sense cap familiar que els acompanyi, 200 dels quals ho han fet aquest mateix mes. La majoria dels menors, un 83,8%, són adolescents d’entre 15 i 17 anys que venen a Catalunya a la cerca de noves oportunitats laborals, i en l’últim any han posat a prova el sistema de protecció d’infants i adolescents a Catalunya, tensionat fins a límits que no es vivien des de feia 15 anys. Fonts de la direcció general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) es van mostrar ahir “preocupades” per la situació actual, que van qualificar “d’emergència de país”. Segons fonts del departament, l’onada migratòria d’aquests mesos es pot equiparar a la famosa crisi dels cayucos, entre el 2001 i el 2003.

Davant d’aquesta situació, van assegurar les mateixes fonts, el sistema de protecció -pensat per a infants que tenen els seus pares a Catalunya, malgrat no se’n puguin fer càrrec temporalment-“no és la millor resposta” al fenomen. “Els menors immigrants sols que arriben no parlen l’idioma i, en molts casos, només saben tres paraules en castellà: “ Trabajo, salario, papeles ”.

Reunió per prendre mesures

És per això que el departament vol treballar en fórmules “més lleugeres i comunitàries” que permetin acollir els menors immigrants que arriben a Catalunya perquè puguin integrar-se més fàcilment. Per debatre aquesta i altres qüestions, el 23 de novembre es reunirà per primer cop la Taula d’atenció integral dels menors estrangers sense referents familiars, un ens que es va crear el 10 d’octubre a través d’un acord de Govern. Hi participaran l’Ajuntament de Barcelona, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. La primera trobada, programada per a principis de novembre, es va haver de posposar perquè va coincidir amb l’empresonament de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, en motiu de la declaració d’independència al Parlament el dia 27 d’octubre.

Fonts de la DGAIA van explicar ahir que, en la qüestió de l’atenció als menors no acompanyats, la sintonia amb el govern espanyol és “bona”. “No hi posaran traves”, assenyalen les mateixes fonts. L’arribada sobtada de joves sols és una situació que també pateixen altres territoris de la Península, especialment Andalusia, on les arribades mensuals poden enfilar-se fins als 1.500 infants i joves.

Es tripliquen els nens atesos

A Catalunya, la DGAIA ha triplicat el nombre de menors immigrants sols atesos als seus serveis, passant dels 431 el 2013 als 1.581 el 2017 (1.116 que han arribat aquest any i 465 que ja hi eren). Aquest any, el departament ha obert 306 noves places per a menors no acompanyats -la majoria durant els últims quatre mesos- i ha hagut de recórrer al lloguer de cases de colònies per superar el col·lapse. A més, hi ha 242 places més pendents d’obrir en centres d’acollida i pisos assistits, entre d’altres.

La DGAIA busca també espai per als menors que han de fer les proves d’edat i que actualment dormen a l’Institut Medicolegal de Catalunya mentre esperen un centre. Abans, estaven ubicats a les dependències dels Mossos d’Esquadra a la Ciutat de la Justícia, en un espai a la sala d’espera -una planta baixa- on havien de dormir en matalassos a terra i condicions precàries. La Fiscalia de Barcelona es va queixar públicament a través d’un informe, que no va remetre a la DGAIA fins setmanes més tard.

Per característiques sociodemogràfiques, la majoria de menors sols que arriben a Catalunya són del Marroc (el 69%). La majoria són nois (97%) i les edats amb què arriben a Catalunya i especialment a Barcelona són els 15 (25%), els 16 (35%) i els 17 anys (24%). També hi ha un 13% d’infants que tenen 12 anys o més. Segons la DGAIA, el fet que comencin a arribar nenes (2,8%) és un indicador que l’arribada de menors sols a Catalunya “anirà a més”.