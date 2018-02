Assaltava farmàcies de Barcelona amb un ganivet i la cara tapada

Els Mossos han detingut un lladre que, en tres dies, havia assaltat vuit farmàcies a Barcelona i havia intimidat amb un ganivet els treballadors de l'establiment. Concretament, havia actuat als districtes de Gràcia, Horta-Guinardó i l'Eixample. La investigació duta a terme per agents de la Unitat d’Investigació de les comissaries de Gràcia i Horta- Guinardó va permetre identificar i localitzar l'autor dels robatoris violents i detenir-lo el 14 de febrer, segons han informat avui els Mossos. Es tracta d’un home de 52 anys i de nacionalitat espanyola i se'l relaciona amb vuit robatoris violents de farmàcies i una temptativa de robatori en un gran establiment comercial.



Fruit de la investigació, la policia va constatar que l'home que estaven buscant sempre cometia els robatoris amb tapaboques i caputxa, cosa que va complicar la seva identificació ja que les víctimes no aportaven dades concretes de l'autor dels fets.



A més, en diversos robatoris no hi havia càmeres de seguretat i es va haver de fer recerca de càmeres de videovigilància per les immediacions per poder observar el sentit de fugida i veure la roba l'home que duia en el moment dels fets. Això va servir per constatar que sempre fugia caminant.



Finalment es va poder identificar qui va resultar ser l’autor dels fets, un home amb nombrosos antecedents policials i veí de la zona que actuava en farmàcies de proximitat i sempre utilitzava el mateix 'modus operandi'. El 14 de febrer, després de realitzar una espera en el seu domicili, la policia va detenir el sospitós quan accedia a casa seva. Els agents van poder recuperar la roba que portava per cometre els robatoris. Després de passar a disposició judicial, el jutge va decretar el seu ingrés a presó.