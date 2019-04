L'Audiència de Barcelona reclama una investigació "global" de les càrregues de l'1-O

L'Audiència de Barcelona ha reclamat una investigació "global" de les càrregues policials de l'1-O a la capital catalana. El tribunal vol que s'analitzin les ordres dels responsables de l'operatiu conjunt i de cadascun dels suboperatius a la ciutat per "posar en evidència si els fets revesteixen o no caràcters de delicte", com asseguren les acusacions i com avala el jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona, que investiga les diverses càrregues de l'1-O als punts de votació a la capital.

L'Audiència considera que aquesta "causa principal" del jutjat número 7 haurà d'aclarir "si es pot equiparar" l'actuació policial als col·legis electorals situats en edificis públics amb la intervenció als col·legis ubicats en entitats privades. Aquesta anàlisi "permetrà comprovar si existeix una vulneració dels drets fonamentals", segons el tribunal.

De fet, l'Audiència s'ha pronunciat perquè l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat -dues de les acusacions- van recórrer la decisió del jutjat número 7 d'arxivar la peça separada de les càrregues de l'1-O a la Fundació Trinijove.