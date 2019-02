Els estereotips femenins inunden els anuncis de joguines

Nou de cada deu anuncis de joguines emesos el Nadal de l'any passat contenien estereotips femenins. Ho recull el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) després d'analitzar 186 espots que es van emetre a les televisions catalanes durant les festes. Tot i això, l'estudi ha certificat que ha estat la campanya de Nadal menys estereotipada des que es van començar a analitzar anuncis de joguines –l'any 2001– per la disminució dels anuncis que perpetuen rols masculins.

La reducció d'estereotips de gènere a la televisió no ha estat repartida entre els dos sexes. Mentre que els masculins decreixen i passen d'una presència màxima en un de cada dos anuncis el 2004 a detectar-se'n en un 31% aquest any, en el cas dels estereotips femenins repunten un 20% només en l'últim any. Els relats de nenes jugant només amb nenes i de nenes jugant amb nines són les representacions que repunten considerablement.

La mostra de l'informe inclou anuncis emesos per TV3, el Super3/33 i 8TV en el període entre el 10 d'octubre del 2018 i el 5 de gener del 2019. En aquest període, els espots protagonitzats per nens van representar únicament un 7,3% del total, mentre que aquells amb nenes com a protagonistes van ser gairebé la meitat, un 48,3%. Dins d'aquest últim grup és notable la presència de nenes acompanyades de nines, ninos i mascotes en el 84,9% dels casos.

Joguines a YouTube

L'estudi ha analitzat per primera vegada la plataforma de distribució de vídeos YouTube, on és habitual la promoció de joguines protagonitzada per nens i nenes. Entre els canals escollits destaca 'Las Ratitas', protagonitzat per les germanes Gisele i Claudia, de 6 i 7 anys, i que compta amb 9,6 milions de subscriptors. En alguns dels seus vídeos, les joves ' youtubers' fan tasques de la llar i es maquillen i es pentinen fent servir les diferents joguines presentades, com ara un tocador o un estoig de maquillatge.

El CAC ha advertit de la perpetuació d'estereotips sexistes en aquest tipus de canals, adreçats als més joves amb audiències massives i que repeteixen els patrons de la publicitat infantil a la televisió. El president del CAC, Roger Loppacher, ha cridat a ser "més actius i bel·ligerants a l'hora de denunciar la presència d'estereotips, tant a la televisió tradicional com a YouTube".