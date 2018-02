L'Ajuntament de Barcelona comprarà el Bloc 17 d'Horta-Guinardó per un milió d'euros

L’Ajuntament de Barcelona comprarà l’edifici Bloc 17 del districte d’Horta-Guinardó per garantir-ne la continuïtat com a seu d'associacions juvenils. L'edifici, situat al número 17 de la plaça Eivissa, era propietat de l’entitat bancària BBVA, i anys més tard va ser llegat a la Generalitat perquè en fes un ús social. A finals del mes de març, l'Ajuntament comprarà la propietat per un milió d'euros -800.000 euros de la regidoria de drets socials i 200.000 euros del districte d'Horta-.

La tinent d'alcalde de Drets Socials, Laia Ortiz, ha valorat el pas endavant de l'Ajuntament: “La Generalitat no es feia responsable d’això, i vam respondre iniciant els tràmits i valorant la compra. D’aquesta manera l’espai té el futur garantit”.

Davant la incertesa que presentava el futur d’aquest espai i la seva possible venda a compradors externs, el govern municipal ha decidit adquirir l'immoble: "Teníem por que canviés de mans i volíem que es garantís que seguiria tenint aquest ús”, ha assegurat la regidora d'Horta-Guinardó, Mercedes Vidal.

La intenció és que el bloc segueixi tenint la mateixa funció que fins ara, és a dir, que continuï sent un equipament del barri per donar resposta a la necessitat d'espais per a joves -que fa 30 anys que gestionen el Bloc 17-. L'edifici consta de 881 m2 repartits en quatre pisos, dos dels quals estan destinats a habitatges. La construcció acull fins a 25 entitats i col·lectius -com el Consell de Joventut d'Horta-Guinardó o els Diables d'Horta-, entre d'altres.

Els portaveus de la campanya 'Defensem el Bloc 17' han celebrat la decisió de l'Ajuntament: "Han estat tres mesos de lluita molt intensa; ara entrem en una segona fase on ens podem asseure i parlar de la futura gestió dels equipaments i de nous projectes i usos d'aquest espai".

La compra de l'edifici dona per finalitzada la primera etapa. A partir d'ara l'Ajuntament estudiarà rehabilitar l'edifici i millorar-ne les instal·lacions.

Trenta anys de moviments juvenils

L'any 1979 el propietari del bloc de pisos va llegar el conegut Bloc 17 a l'entitat bancària BBVA, però va deixar clara la seva voluntat de destinar-lo a la promoció de l'associacionisme i la cultura catalana. Feia temps que el districte d'Horta-Guinardó treballava amb la voluntat de mantenir aquest espai. En aquest sentit, l'Ajuntament ha mantingut reunions amb els representants dels joves i amb la propietat des del novembre passat.

Des de l'any 1988 a l'edifici s'hi ubica la seu del Consell de Joventut d'Horta-Guinadó, que és l'única entitat federativa juvenil dels anys 80 que queda a la ciutat.