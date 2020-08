El Banc d'Aliments de Barcelona alerta de la falta de provisions de cara a la tardor: "Estem en una situació límit"

El Banc d'Aliments de Barcelona ha alertat aquest dijous en un comunicat que a la tardor no podrà fer front a la demanda d'aliments si segueix el mateix ritme de peticions d'ajuda, després que, des de l'inici de la pandèmia, hagin augmentat un 40% les persones a les quals proporciona ajuda alimentària cada mes. "Ens trobem en una situació límit en què hem destinat una bona part dels fons de reserva per a l'adquisició d'aliments, però sostenir aquesta demanda d'aliments o haver d'afrontar un nou increment en els beneficiaris pot portar-nos fins a un punt en què no puguem afrontar la demanda", afirma el director de l'entitat a Barcelona, Lluís Fatjó-Vilas.

Segons es remarca en el comunicat, recollit per diverses agències, més de 160.000 persones a la capital catalana reben a hores d'ara menjar del Banc d'Aliments, a través de 362 entitats d'iniciativa social. Des del gener s'han distribuït 11.500 tones de menjar per un valor en el mercat de 25 milions d'euros, però Fatjó-Vilas avisa de la falta de provisions amb què es pot trobar a la tardor si es produeix un altre gran augment de persones que requereixen la seva ajuda.

El menjar repartit des de l'inici de la pandèmia prové de donacions i de programes d'aprofitament d'excedents. Entre ells, un d'impulsat des del departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat, que ha atorgat ajudes als productors locals per generar una sortida per a aquells productes la demanda dels quals ha caigut més aquests últims mesos. Gràcies a aquest programa, els diferents bancs d'aliments a Catalunya han rebut 800 quilos de iogurts, 51.742 quilos de fruita, 80.000 quilos de verdura i hortalisses, 5.000 quilos de llegums o 4.720 dotzenes d'ous.

Des de la irrupció del covid-19 i a través de les donacions de majoristes de Mercabarna, el Banc d'Aliments de Barcelona també ha aconseguit 660.000 quilos de vegetals i 580.000 d'excedents dels establiments de venda d'aliments. Una de les iniciatives del Banc d'Aliments per fomentar les donacions serà una cursa de muntanya de 600 quilòmetres per tot el país en què participaran 16 corredors que convidaran els habitants de les poblacions visitades a donar aliments.