Els Mossos es redistribueixen a Barcelona per ser més presents a Ciutat Vella

Els agents dels Mossos d'Esquadra destinats a la ciutat de Barcelona es redistribuiran a partir de l'1 de novembre. Això implicarà que, amb els mateixos efectius que hi ha a la ciutat, els Mossos seran més presents "als llocs sensibles", centrats sobretot en el districte de Ciutat Vella. És l'anunci que ha fet el secretari general del departament d'Interior, Brauli Duart, després de la Junta de Local de Seguretat de Barcelona, que ha tractat l'augment dels fets delictius a la ciutat: entre el gener i l'agost d'aquest any han crescut un 19%. És el mateix percentatge d'increment que també s'ha registrat en els robatoris amb violència i intimidació.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha donat un "vot de confiança" als Mossos per la seva "voluntat ferma de reorganitzar els efectius disponibles". Colau ha reconegut que havia tingut "diferències" amb Interior perquè al juny, en l'anterior Junta de Seguretat, el departament no es va comprometre a reforçar la presència dels Mossos. Com que ara s'ha acordat que hi haurà més agents al carrer, l'alcaldessa ha mostrat el seu suport en la nova planificació presentada pel cos. Segons Duart, la redistribució dels mossos serà possible després del canvi de comandament a la regió policial de Barcelona. Des de l'estiu la direcció l'ha assumit el comissari Carles Anfruns.

Malgrat que Colau havia reclamat que augmentés el nombre de mossos destinats a la ciutat, avui ha afegit: "Mentre per causes estructurals no sigui possible, volem que hi hagi més agents al carrer". Duart ha explicat que no es pot quantificar el nombre de mossos que reforçaran Ciutat Vella perquè es tracta d'una "reorganització interna i dinàmica, en funció de les necessitats". En la Junta de Seguretat de Barcelona també s'ha acordat allargar el pla de xoc que la Guàrdia Urbana ha posat en marxa a Ciutat Vella –que s'havia previst per a l'estiu– per contribuir que hi hagi més policies al carrer. Colau ha donat la raó als veïns en el sentit que cal una "presència visible" dels agents i que no hi hagi "cap zona fosca" a Ciutat Vella.