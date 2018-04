Barcelona revoca la Medalla d’Or de la Ciutat a l’alcalde franquista Miquel Mateu

L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat els tràmits per revocar la Medalla d'Or de la Ciutat a l'alcalde Miquel Mateu, primer alcalde falangista de la ciutat. També anul·larà els expedients municipals de depuració dels funcionaris municipals, més de 1.600 en total, represaliats pel franquisme, "a fi de restituir la dignitat de tota la plantilla municipal víctima de les purgues feixistes", ha assegurat el consistori en un comunicat.

El primer tinent d'alcaldia, Gerardo Pisarello, ha fet aquest anunci aquest dissabte en el marc de l'ofrena floral al monument a la República de Nou Barris que té lloc en el marc de la commemoració, per tercer any consecutiu, de La Primavera Republicana. "L'objectiu és fer pública la magnitud de la depuració franquista que hi va haver entre els treballadors i treballadores públics de l'Ajuntament un cop acabada la Guerra Civil i la política repressiva que van instaurar les forces vencedores amb la finalitat de depurar les institucions", indiquen des de l'Ajuntament.

Pisarello ha explicat que el gest vol, d'una part, "rehabilitar el nom" dels funcionaris i, alhora, dir-los que "Barcelona se sent orgullosa de tots ells". L'acord també contempla informar d'aquesta anul·lació a les persones represaliades o a les seves famílies, en el cas d'aquelles que ja hagin traspassat i de la publicació a la gaseta municipal i al BOP, així com al web de Programes de Memòria de l'Ajuntament de Barcelona.

Aquest doble acord pres pel Govern municipal es debatrà la setmana vinent a la comissió de Presidència, Drets de Ciutadania i Participació i s'aprovarà formalment al Plenari del proper 27 d'abril.